दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाम साढ़े छह बजे कनॉट प्लेस की दुकानें बंद करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पर एक पोस्ट के जरिए सवाल किया, “जबरदस्त सिक्योरिटी, ढेर सारी एम्बुलेंस… क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी?”

कनाट प्लेस की सभी दुकानों को आज शाम 6.30 pm बंद करने के आदेश।



जबरदस्त सिक्योरिटी। ढेर सारी एम्बुलेंस। क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? pic.twitter.com/3zEnT6yLUf — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 23, 2026

दरअसल नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को सीपी में मौजूद दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को एक परामर्श जारी किया। इस परामर्श में कहा गया कि सीपी में दुकानें, कार्यालय और रेस्तरां गुरुवार शाम 6:30 बजे से बंद कर दिए जाएं।

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के परामर्श में कहा गया है कि यह निर्णय एनडीएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा फोन पर दी गई सलाह के बाद लिया गया।

‘कनॉट प्लेस के आसपास गंभीर स्थिती बनी हुई है’

परामर्श में कहा गया कि क्षेत्र के सभी दुकानदारों, कार्यालयों और रेस्तरां संचालकों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

परामर्श के मुताबिक, सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के कारण कनॉट प्लेस के आसपास ”गंभीर स्थिति” बनी हुई है, इसलिए किसी भी अप्रिय घटना या संपत्ति के नुकसान से बचने के लिए सभी प्रतिष्ठान मालिकों और भवनों के उपयोगकर्ताओं से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है।

राहुल गांधी और केजरीवाल छात्रों को भड़का रहे हैं: दिल्ली बीजेपी

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने गुरुवार को दावा किया कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का राजनीतिक संपर्क सामने आ गया है। उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर छात्रों को “उकसाने” का आरोप लगाया।

हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि सरकार की त्वरित कार्रवाई से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पर्चा लीक का मामला सुलझा लिया गया था, फिर भी 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने पर कॉजपा का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

हर्ष मल्होत्रा ने कहा, “मोदी सरकार ने इस मामले को सक्रियता से सुलझाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुधारात्मक कदम भी उठाए गए और दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई।”

उन्होंने आरोप लगाया, “दुर्भाग्य से, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेता छात्रों को गुमराह और उकसाकर उनके करियर पर राजनीति कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “कॉजपा आंदोलन की असलियत बहुत जल्द सामने आ गई, क्योंकि यह विपक्ष की ‘बी’ टीम का आंदोलन निकला।”

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सीजेपी ने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हम कहीं भी बातचीत कर सकते हैं तो जंतर-मंतर आए या न्यूट्रल जगह पर बातचीत करने आएं।पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।