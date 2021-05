कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक कार्टून शेयर कर पीएम पर निशाना साधा है। कार्टून में नरेंद्र मोदी माइक्स के सामने से भागते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कार्टून के दूसरे हिस्से में मन की बात पर कटाक्ष किया गया है। उसमें लिखा गया है कि मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं।

कांग्रेस नेता के ट्वीट पर लोगों की तरफ से तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बसंत लडसरिया नाम के एक यूजर (@BasantA49182115) ने लिखा कि एक तरफ गोदी मीडिया कहते हो फिर खुद ही मीडिया से भागते हुए दिखाते हो?महेश्वर दत्त नाम के एक यूजर (@DuttMaheshwar) ने लिखा कि अपनी घिनौनी सोच और कल्पना के कार्टून तो जितना मर्ज़ी दिखा दो, पर अपनी पार्टी के असली कार्टून को कभी नहीं छुपा पाओगे। संदीप माथुर नाम के यूजर (@sandeepmathur11) ने लिखा कि जितने भी हिंदू हैं मैं उनको याद दिला दूं दिग्विजय सिंह ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की असली विचारधारा को सामने रखा, इन्होंने ही हिंदू को हिंदू आतंकवादी का तमगा दिया।

No need for any comment!! pic.twitter.com/ogtKP9njPW

— digvijaya singh (@digvijaya_28) May 31, 2021