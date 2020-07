भारत की राजनीति में पिछले कुछ सालों में परिवारवाद के प्रति विरोध के स्वर उठे हैं। खासकर कांग्रेस जैसे मुख्यधारा के दल में, जहां अलग-अलग क्षेत्रों के नेताओं के बाद उनके बेटे और बेटियां सियासत में उतरे। खुद गांधी परिवार में भी परिवारवाद का पुराना इतिहास रहा है। हालांकि, अब धीरे-धीरे कांग्रेस में परिवारवाद के जरिए एंट्री करने वाले युवा नेता पार्टी के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंकने लगे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और अब सचिन पायलट भी पार्टी के बागी नेता कहे जाने लगे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें तब कांग्रेस के युवा नेता रहे ये चेहरे साथ दिखाई दे रहे हैं। यह फोटो 2012 में राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम की बताई गई है। इस तस्वीर को लेकर अब यूजर्स ने इन नेताओं की खिंचाई शुरू कर दी है।

ट्विटर पर यह फोटो पत्रकार आशुतोष मिश्रा के अकाउंट से पोस्ट की गई है। इसमें सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद (बाएं से दाएं) साथ दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया, प्रसाद और पायलट के अलावा मिलिंद देवड़ा और आरपीएन सिंह भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देने की वजह से चर्चा में आ चुके हैं। इस पर मोहम्मद इरफान नाम के एक यूजर ने कहा, “यह लोगों ने कभी संघर्ष नही किया सिर्फ पिता की मिली विरासत के बल पर मिनिस्टर बन गए अब जब संघर्ष का टाइम आया तो सब भाग गए।”

All are product of nepotism with high aispirations.

Very soon most of them will leave party.

