मशहूर उद्योग​पति रतन टाटा और फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार (6 जून) को मुलाकात की थी। इन दोनों हस्तियों के साथ मुलाकात के वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस भी उनके साथ थे। मुलाकात के एक दिन बाद यानी गुरुवार (7 जून) को कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने माधुरी दीक्षित और रतन टाटा को पत्र लिखे हैं। पत्र में उन्होंने भाजपा के चार साल के शासनकाल की खामियों से अवगत करवाया है।

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपने पत्र में लिखा है,”भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ आपसे मुलाकात की है। उन्होंने आपको पुस्तिका भेंट की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की चार साल की खूबियों के बारे में जानकारी दी है। उनका आपसे मिलने जाना 2019 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों से पहले चलाए गए कैंपेन ‘सहयोग के लिए संपर्क’ का हिस्सा है। इस संबंध में, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि ये किताब झूठ के पुलिंदे के अलावा और कुछ भी नहीं है।” भाजपा की विफलताओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उपचुनावों में लगातार उनकी हार का भी जिक्र किया है। उन्होंने इन पत्रों की प्रतियों को अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है।

Copies of my letters to Sri Ratan Tata and Smt Madhuri Dikshit Nene.These are being sent to them along with booklet highlighting failures of Modi Govt in last 4 years. pic.twitter.com/sfVMBAHWj2

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) June 7, 2018