Congress Working Committee meeting: कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए पार्टी की सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक शनिवार को शुरू हुई। बैठक में शामिल कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि वह और राहुल गांधी पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। वहीं, बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी को एक बार फिर फैसले पर पुनर्विचार करने कहा गया। हालांकि, उन्होंने इनकार कर दिया।

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक से बाहर निकलने के बाद सोनिया ने संवाददाताओं से कहा कि अध्यक्ष तय करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है। वह और राहुल इसका हिस्सा नहीं हो सकते। बता दें कि नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए वर्किंग कमेटी में शामिल नेताओं के पांच ग्रुप बनाए गए हैं। इस ग्रुप में सोनिया और राहुल का नाम भी शामिल होने की बात सामने आई थी।

Sonia Gandhi on leaving from Congress Working Committee meeting: Now consultation(to decide next party chief) is going on and naturally me and Rahul ji cannot be a part of it pic.twitter.com/OcMoztJtuQ

— ANI (@ANI) August 10, 2019