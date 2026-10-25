कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विवादित टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इधर जिस व्यक्ति के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना आपा खोया, उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा कि जिस व्यक्ति की वजह से यह विवाद हुआ, वह कांग्रेस का अपना कार्यकर्ता है।

उस कार्यकर्ता ने दावा किया कि उसके बयान को कांग्रेस अध्यक्ष ने गलत समझा। इस बयान को लेकर उन पर हमला भी किया गया। इस मामले को लेकर भाजपा के सदस्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

कांग्रेस का निकला कार्यकर्ता

बताया जा रहा कि कांग्रेस के उस व्यक्ति का नाम संतोष कुमार है और वह छपरा जिले का रहने वाला है। संतोष कुमार ने कहा कि वह उस दौरान यह कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक नहीं जाएंगे जब तक कांग्रेस कोई बड़ा विद्रोह नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें भाजपा समर्थक समझ लिया और उनकी बात सुनने से पहले ही उनके साथ मारपीट की।

गलतफहमी हो गई- कार्यकर्ता

संतोष ने कहा, “मेरा बातों को गलत तरीके से लिया गया। मैं मोदी को सत्ता से हटाना चाहता हूं, लेकिन मेरे बयान को छोटा कर दिया गया, जिससे गलतफहमी हो गई।”

क्या हुआ मामला?

मल्लिकार्जुन खड़गे पटना का बापू सभागार में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोले रहे थे। तभी ऑडियंस में बैठे संतोष कुमार ने टोकते हुए कहा, ‘मोदी नहीं जाएगा, जब तक देश में विद्रोह नहीं होगा, मोदी सरकार नहीं हटेगी।’ इतना सुनते ही खड़गे भड़क गए और जवाब दिया, ‘मोदी क्या मोदी का बाप भी जाएगा।’ इसके बाद व्यक्ति पर हमला होता देख उन्होंने लोगों से शांत होने की अपील की।

इस विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान सामने आया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना की और माफी की मांग की। इधर यूपी के सीएम योगी ने भी इस टिप्पणी की आलोचना की।

पहली बार नहीं जब ऐसी टिप्पणी की गई- अमित शाह

अमित शाह ने एक्स पर लिखा, “मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में पीएम मोदी के पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं। पहली बार ये नहीं है, जब कांग्रेस ने पीएम मोदी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी माता के विषय में भला-बुरा कहा, कभी उन्हें ‘मौत का सौदागर’ कहा, तो कभी ‘चायवाला’ कहकर उनकी गरीबी का मजाक बनाया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है।”

यह मल्लिकार्जुन खड़गे का व्यक्तिगत बयान नहीं- नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, “पटना में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा देश के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, वह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियापन को दिखा रहा। राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से मृत परिजनों को भाषणों में घसीटना ही अब राहुल गांधी और समूचे विपक्ष का असली ‘संस्कार’ बन चुका है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की शिष्टाचार-विहीन सोच का प्रकटीकरण है।”

आगे कहा, “जब विपक्ष के पास देश के विकास, नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बहस करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचता, तो वे इसी प्रकार की हताशा और व्यक्तिगत आक्षेपों का सहारा लेते हैं। देश की जनता इस अमर्यादित राजनीति को भली-भांति देख रही है और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी।”

राजनीति में ‘अपशब्द’ का पर्याय बन चुकी कांग्रेस- योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘भारतीय राजनीति में ‘अपशब्द’ का पर्याय बन चुकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी अक्षम्य और घोर निंदनीय है।’

आगे कहा, “यह 145 करोड़ भारत वासियों की भावनाओं का अपमान है। भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करता यह कृत्य कांग्रेस की हताशा, निराशा, कुंठा और वैचारिक दिवालियापन का प्रमाण है। कांग्रेस को अविलंब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कठोर कार्रवाई करते हुए पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए।”

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पटना में दिए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के दौरान आपा खो दिया और कहा कि मोदी क्या मोदी का बाप भी जाएगा। भाजपा इस बयान को लेकर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे निशाना साध रही है और माफी की मांग कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें