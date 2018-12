पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर जमकर मजे लिए जा रहे हैं। मीम्स के जरिए लोगों का ह्यूमर खूब परवान चढ़ रहा है। कहीं फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ कि तर्ज पर कांग्रेस जिंदा है का मीम छाया हुआ है। वहीं, बीजेपी की हार पर उनके समर्थकों का सोशल मीडिया अपने तरीके से मजाक उड़ा रहा है। सोशल मीडिया ने AAP के प्रमुख केजरीवाल को भी नहीं बख्शा है। केजरीवाल की पार्टी का चुनावों में प्रदर्शन पर खूब मजे लिए जा रहे हैं। AAP को नोटा से भी कम वोट पड़ने पर लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया है। वहीं, राजनेताओं के बयानों को भी निशाने पर लिया गया है।

दरअसल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 15 साल पुराना किला ध्वस्त हो गया है। वहीं, मिजोरम में क्षेत्रीय दल एमएनएफ और तेलंगाना में टीआरएस ने कब्जा जमाया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ-साथ AAP भी मजाक के केंद्र में हैं।



Such a nail biting finish and close competition in MP to decide if EVMs have been hacked or not !

— The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) December 11, 2018