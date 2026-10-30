पंजाब में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच संगरूर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की इंसाफ रैली की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी जिले और उसके आस-पास के करीब 40 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। संगरूर के पूर्व सांसद और कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन विजय इंदर सिंगला ने यह जानकारी दी, जो शुक्रवार को पटियाला में थे।

विजय इंदर सिंगला ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हालांकि भीड़ पूरे राज्य से होगी, लेकिन ज़्यादा फोकस संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, फरीदकोट और लुधियाना लोकसभा सीटों के करीब 40 विधानसभा सीटों पर होगा।”

कैसी है रैली की तैयारी?

विजय इंदर सिंगला ने कहा कि रैली संगरूर के फागुवाला गांव में हाईवे के किनारे होगी। उन्होंने कहा, “रैली के लिए करीब 10 एकड़ और पार्किंग के लिए 30 एकड़ जगह तय की गई है। रैली की जगह के दोनों तरफ 15-15 एकड़ की दो पार्किंग जगहें हैं। धान की कटाई के बाद खेत खाली पड़े हैं और किसानों ने रैली के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए लिखकर मंज़ूरी दे दी है। वे बाद में गेहूं बोएंगे।”

भगवंत मान पर निशाना

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि संगरूर पंजाब की राजनीतिक राजधानी है, इसलिए राजनीतिक दल उस इलाके पर फोकस करना चाहती हैं। जवाब में विजय इंदर सिंगला ने कहा, “बेशक, हम मुख्यमंत्री के अपने ज़िले पर फोकस करेंगे। रैली पंजाब के सामने आने वाले ज़रूरी मुद्दों, खासकर बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर फोकस करेगी। बिगड़ती कानून व्यवस्था ने नागरिकों में डर पैदा कर दिया है।”

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता विजय इंदर सिंगला ने कहा कि बढ़ती असुरक्षा रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रही है और बिज़नेस का भरोसा कम कर रही है। उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर नए काम शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं, जबकि व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब में अपने बिज़नेस को बढ़ाने में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे हैं।

गुलज़ार सिंह और एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के मामलों का ज़िक्र करते हुए विजय इंदर सिंगला ने नारकोटिक्स के धंधे के खिलाफ बोलने वाले लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार की आलोचना की कि वह उन्हें बचाने में नाकाम रही और सवाल किया कि ड्रग तस्करी में शामिल लोग भरोसे के साथ काम क्यों करते रहे।

विजय इंदर सिंगला ने कहा, “पंजाब पुलिस में क्राइम और ड्रग तस्करी से निपटने की काबिलियत है, बशर्ते उसे बिना पॉलिटिकल दखल के अपना काम करने दिया जाए। पॉलिटिकल लीडरशिप को यह पक्का करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन मज़बूती से, सही तरीके से और लोगों के हित में काम करे।”

BJP पर साधा निशाना

ड्रग्स और हथियारों की क्रॉस-बॉर्डर तस्करी को रोकने में BJP की केंद्र सरकार के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए विजय इंदर सिंगला ने कहा कि केंद्र को इस समस्या से निपटने में अपनी ज़िम्मेदारी के लिए जवाब देना चाहिए। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में AAP के हारने का अंदाज़ा लगाते हुए विजय इंदर सिंगला ने कहा कि AAP पार्टी 10 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेगी।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को बताया कि आम आदमी पार्टी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। भगवंत मान ने यह ऐलान पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया से चर्चा के बाद किया। पढ़ें पूरी खबर