कांग्रेस 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में ‘भारत समिट’ का आयोजन करने जा रही है, जिसमें 70 से अधिक देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को बताया कि हैदराबाद में होने वाले ‘भारत समिट’ में दुनियाभर से करीब 1,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के प्रमुख एजेंडों में ‘आवर वर्ल्ड’ नाम से एक नया थिंक टैंक का प्रस्ताव भी शामिल है।

सलमान खुर्शीद ने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लोकसभा में नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा दुनिया के अलग-अलग देशों के नीति निर्माता और प्रगतिशील आंदोलनों से जुड़ी प्रमुख हस्तियां हिस्सा लेंगी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सम्मेलन में मुख्य रूप से देश और दुनिया में बदलते राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। इसके अलावा नई वैश्विक व्यवस्था के उभरने और इन बदलावों को लेकर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया पर चर्चा होगी।

सलमान खुर्शीद ने कहा, “इस सम्मेलन का मकसद भारत और दुनिया के भविष्य को लेकर राहुल गांधी की सोच और नई वैश्विक व्यवस्था के उभरने पर विचार करना है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर 12 सत्र और तेलंगाना से जुड़े आठ अहम सत्र होंगे।”

यह सम्मेलन दो महत्वपूर्ण अवसरों के साथ आयोजित किया जा रहा है। पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती और दूसरा, भारत की आजादी के 80 साल पूरे होना। खुर्शीद ने कहा कि नेहरू आज भी कांग्रेस की विदेश नीति तैयार करने और उस पर विचार करने के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।

तेलंगाना के आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने पत्रकारों से कहा कि अलग-अलग देशों से आए सैकड़ों प्रतिनिधियों की चर्चा से तेलंगाना के शासन और वहां के लोगों को फायदा होगा।

श्रीधर बाबू ने कहा, “इस सम्मेलन में भू-राजनीतिक मुद्दों, नई वैश्विक व्यवस्था, सामाजिक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, मीडिया की भूमिका, पत्रकारिता और सूचना की विश्वसनीयता जैसे विषयों पर चर्चा होगी।”

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