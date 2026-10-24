जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने शनिवार को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग फिर से की। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर उसकी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक पार्टी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल से बाहर रहेगी। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि पार्टी अपने इस रुख पर कायम है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाने और उनकी जमीन, नौकरियों व प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पूर्ण राज्य की बहाली आवश्यक है।

रमन भल्ला ने पार्टी के पुराने रुख को दोहराते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “कांग्रेस ने हमेशा यह रुख अपनाया है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनका पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना ही चाहिए।” उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों, जमीन के अधिकारों और क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ये चिंताएं कांग्रेस के राजनीतिक रुख के केंद्र में बनी हुई हैं। रमन भल्ला ने कहा कि हमें एक ऐसा पूर्ण राज्य चाहिए जिसका नेतृत्व राज्यपाल करें और जहां सत्ता के दोहरे केंद्र के बजाय सत्ता का एक ही केंद्र हो।

उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था?

कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे। दक्षिण कश्मीर में एक जनसभा में उमर ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर निशाना साधते हुए भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है अगर हमने उन्हें यानी बीजेपी को सरकार में शामिल कर लिया होता, तो हमें बदले में तोहफ़ा मिल जाता, हमें तुरंत राज्य का दर्जा मिल जाता लेकिन क्या आप यह समझौता करने को तैयार हैं? क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं।

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था, “अगर आप तैयार है तो बताइए। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना जरूरी है, तो कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। किसी और विधायक को सीएम बना दीजिए, और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। मैं ऐसी सरकार बनाने को तैयार नहीं है।”

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अगले हफ्ते के शुरुआती दो-तीन दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और समय मांगा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।