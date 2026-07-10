Telangana News: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को राज्य में कांग्रेस के सत्ता में बने रहने पर भरोसा जताया और पार्टी के लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की भविष्यवाणी की। उन्होंने दावा किया कि मई-जून 2029 में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों में पार्टी 115 से ज्यादा सीटें जीतेगी।

खम्मम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि परिसीमन की अगली प्रक्रिया के बाद तेलंगाना का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस विधानसभा की 182 सीटों में से 115 से अधिक सीटें हासिल करेगी और पत्रकारों से आग्रह किया कि वे इसे पार्टी के विश्वास की प्रतिज्ञा के रूप में लिख लें।

कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी 36 महीने पहले ही कर रहा हूं कि कांग्रेस 182 विधानसभा सीटों में से 117 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी। मैं भद्राचलम के भगवान राम की कसम खाता हूं, यह खम्मम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आइए, हम आने वाले चुनावों में तेलंगाना की 26 संसदीय सीटों में से 20 पर जीत सुनिश्चित करें और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं।”

Khammam, Telangana: Addressing a public meeting after releasing Rythu Bharosa funds to the farmers accounts, Chief Minister Revanth Reddy predicted that the next elections will not take place in December 2028 but in May or June of 2029. The number of Parliamentary seats in… pic.twitter.com/YgOjdfkvqG — ANI (@ANI) July 10, 2026

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अगले चुनावों में कांग्रेस की जीत के बारे में फर्जी सर्वे रिपोर्ट फैलाने को लेकर बीआरएस पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी पार्टी ने एक फर्जी सर्वे के आधार पर यह दावा करते हुए गलत प्रचार का सहारा लिया कि कांग्रेस हार जाएगी।

बीआरएस पर सीएम रेड्डी ने बोला हमला

मुख्यमंत्री ने कहा, “क्या कोई बिना यह जाने सर्वे करता है या जीत-हार की भविष्यवाणी करता है कि चुनाव कब होंगे या आरक्षण नीतियां कैसे बदल सकती हैं? जब जुबली हिल्स में ऐसे ही दावे किए गए थे, तो लोगों ने बीआरएस को करारी शिकस्त दी थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीआरएस की सर्वे टीम केवल शोर मचाने वाले और बदनाम उपद्रवियों का एक समूह बनकर रह गई है।”

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि कौरव कलवकुंतला परिवार को आगामी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में खत्म नहीं कर दिया जाता। 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से हमने हर चुनाव में जीत सुनिश्चित की है।

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सोशलमीडिया पर खूब तारीफ़ हो रही है। एक वीडियो में उन्हें अपने नाती के साथ खाना बनाते हुए देखा जा रहा है, जिससे राजनीति से दूर उनकी ज़िंदगी की एक अनोखी झलक देखने को मिली। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…