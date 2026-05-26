कॉकरोच बहुत मज़बूत कीड़े होते हैं जो करोड़ों सालों से और डायनासोर के ज़माने से भी मौजूद हैं। पिछले कुछ हफ़्तों से कॉकरोच न्यूज में छाए हुए हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस भी सक्रिय है। कांग्रेस की यूथ विंग इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) अपने दूसरे X अकाउंट इंडियन यूथ कॉकरोचेस और एक वेबसाइट के ज़रिए मीम्स और गानों के ज़रिए सीजेपी को टक्कर दे रही है।

यूथ कांग्रेस ने क्या कहा?

रविवार को IYC के एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, “असली कॉकरोच सिर्फ़ ऑनलाइन क्रांतिकारी नहीं होते। आपको जमीन पर उतरकर सिस्टम से लड़ना होगा।” इसके साथ ही NEET पेपर लीक को लेकर सूरत में बीजेपी की सरकार के ख़िलाफ यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो क्लिप भी था। मैसेज साफ़ था- यह सिर्फ़ ऑनलाइन दुनिया तक ही सीमित एक मज़ाकिया प्लैटफ़ॉर्म नहीं है। एक दिन पहले एक और पोस्ट में CJP के फ़ाउंडर अभिजीत दिपके का मज़ाक उड़ाया गया था। उसमें लिखा था, “इंडियन यूथ कॉकरोच > बोस्टन कॉकरोच।” बता दें कि अभिजीत बोस्टन में रहते हैं।

सोमवार को कांग्रेस के समर्थन वाले हैंडल IYC ने ‘असली कॉकरोच’ के विरोध प्रदर्शन के और वीडियो पोस्ट किए। IYC अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मीम और गानों के जरिये सक्रिय है। यूथ कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि वे न तो कॉकरोच जनता पार्टी की बराबरी कर रहे हैं और न ही उसकी कॉपी कर रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन NEET पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। IYC ने 12 मई को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की और अगले दिन सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया।

CJI ने की थी टिप्पणी

कॉकरोच 15 मई को भारतीय राजनीति की भाषा में तब आया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने पत्रकारिता और एक्टिविज्म की तरफ बढ़ रहे बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की। इस बात की आलोचना हुई, जिसके बाद CJI ने साफ किया कि यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की। IYC का दावा है कि उसे एक वेबसाइट पर काम करने का मौका मिला (जिसे बाद में हटा दिया गया) लेकिन CJP की वेबसाइट उसकी साइट से एक दिन पहले लाइव हो गई थी।

IYC के सोशल मीडिया हेड मनु जैन ने कहा, “इसे (CJP) इसलिए लोकप्रियता मिली क्योंकि कुछ नेताओं ने उसकी वेबसाइट का समर्थन किया और यह इंटरनेट पर छा गई।” यूथ कांग्रेस का कहना है कि वह 16 मई से कॉकरोच मीम्स बना रही है। लेकिन शायद यह संगठन एक दिन देर से आया और सीजेपी प्लेटफॉर्म और उसके अकाउंट पर बैन से पैदा हुए विवाद के आगे फीका पड़ गया। यूथ कांग्रेस के नेता का कहना है कि उन्होंने 16 मई को ही ‘कॉकरोच टाइम्स’ नाम की कोई चीज शुरू की थी।

मनु जैन ने कहा, “हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम असली कॉकरोच हैं जो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वह NEET हो या बेरोज़गारी का मुद्दा। CJP जो ज़्यादातर AI वीडियो इस्तेमाल कर रहा है, वे हमने ही बनाए हैं। हम लीड कर रहे हैं। हम ही हैं जो सड़कों पर लड़ रहे हैं और हर दिन केस का सामना कर रहे हैं। इसलिए हम खुद को असली कॉकरोच कहते हैं।”

कांग्रेस ने बनाई वेबसाइट

मनु जैन ने आगे कहा, “हमारी वेबसाइट सरकार ने ब्लॉक कर दी थी, लेकिन अब हम एक और वेबसाइट, youthcockroach.org के साथ वापस आ गए हैं। हमारी वेबसाइट चालू है और हम युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।”

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भी दो “कॉकरोच” के बीच के अंतर पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव किया। हमारी सभी स्टेट यूनिट्स विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। संगठन का सोशल मीडिया विंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने के लिए कॉकरोच थीम का इस्तेमाल कर सकता है। हम सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं हैं, हम ज़मीन पर हैं।”

‘युवाओं में अंदर ही अंदर गुस्सा’

हालांकि कांग्रेस या उसके टॉप लीडरशिप ने अभी तक इस मज़ाकिया मूवमेंट पर कोई राय नहीं दी है। लेकिन पार्टी में कई लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर CJP के हैंडल्स को लाखों लोगों द्वारा फॉलो किया जाना दिखाता है कि युवाओं में अंदर ही अंदर गुस्सा और निराशा है, जिसे मेनस्ट्रीम विपक्ष भुना नहीं पाया है। कांग्रेस नेतृत्व का एक हिस्सा यह भी मानता है कि पार्टी के यूथ और स्टूडेंट विंग को और ज़्यादा डायनैमिक और फुर्तीले होना चाहिए।

(यह भी पढ़ें- ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ CBI जांच की मांग)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े लोगों की गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। पढ़ें पूरी खबर