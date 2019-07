कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी का इस्तीफा सार्वजनिक होने के बाद वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनेंगे। बुधवार (तीन जुलाई, 2019) शाम यह जानकारी सूत्रों के हवाले से कई टेलीविजन मीडिया रिपोर्ट्स में कही गई। हालांकि, वोरा ने इस बारे में पत्रकारों से कहा- हम चाहते हैं कि राहुल ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहें। सीडब्ल्यूसी ने उनका इस्तीफा नहीं कबूल किया है। जहां तक मुझे अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने की बात है, तो इस सिलसिले में मुझे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

इससे पहले, सुबह संसद भवन में राहुल ने पार्टी के शीर्ष नेताओं व सांसदों से साफ कर दिया था कि वह पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब अध्यक्ष नहीं है, लिहाजा नए चीफ पर पार्टी जल्द फैसला ले। इसी बीच, राहुल के टि्वटर अकाउंट पर भी पहचान बदल ली गई। पहले प्रोफाइल इंट्रो में कांग्रेस अध्यक्ष लिखा था, जिसे इस्तीफा सार्वजनिक करने के बाद कांग्रेस सांसद कर लिया गया।

दरअसल, लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी से करारी हार के बाद राहुल ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 25 मई को सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि, तब पार्टी नेताओं ने उसे खारिज कर दिया था और पद पर बने रहने के लिए कहा था।

