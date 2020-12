किसान दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। पार्टी ने अपने मुबंई कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘अगली बार जब भी आप भोजन करें, किसानों को याद करें जिन्होंने उस अन्न को पैदा किया है। कृतज्ञ बनें!’ पार्टी ने इस ट्वीट के साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और देवेंद्र फडणवीस की भोजन करते हुए फोटो ट्वीट की है। पार्टी ने इस मौके पर किसान हमारा अभिमान हैशटैग भी चलाया।

बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना समाधान करने के बात कही है लेकिन दोनों पक्ष अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

केंद्र सरकार कहती है कि जहां नए कृषि कानून से किसानों की आय दोगुनी होगी और वे अपनी फसल को देश में कही भी बेच सकेंगे। यही नहीं नए कानून से किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत भी मिलेगी। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार नए कानून से बची खुची एमएसपी को भी किसानों के हिस्से में नहीं आने देना चाहती है। किसानों को डर है कि नए कानून से अनाज मंडियों को गहरा नुकसान होगा। कॉरपोरेट की खेती में एंट्री खेती को चौपट कर देगी।

Next time you eat, remember the farmer who produces that food.

Be grateful!#किसान_हमारा_अभिमान pic.twitter.com/PPdj9L2XM7

— Mumbai Congress (@INCMumbai) December 23, 2020