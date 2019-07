राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मुंबई एक कोर्ट ने जमानत दे दी। शिवड़ी कोर्ट ने 15 हजार रुपए के मुचलके पर राहुल को जमानत दी। कांग्रेस नेता ने कहा था कि 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा था। इस बीच कांग्रेस के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर आरएसएस को लेकर एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में आरएसएस को ‘देश विरोधी’ बताया गया है।

वीडियो में आरएसएस सदस्यों की तस्वीरों के साथ सब टाइटल भी दिए गए हैं। जिनमें कहा गया है आरएसएस लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है।

वीडियो को ‘RSS for Dummies’ टाइटल दिया गया है। वीडियो में कहा गया है कि संघ भारत के राष्ट्रीय झंडे को नहीं मानती! आरएसएस मनुस्मृति को संविधान से ‘बड़ा’ मानती है। केबी हेडगेवार ने (आरएसएस प्रमुख) संघ से कहा था कि वह सत्याग्रह में हिस्सा न लें। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारतीयता के प्रतीकों तक, आरएसएस ने सदैव इनका विरोध किया है। जब आजादी के दीवाने अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो एक संस्था के रूप में आरएसएस अंग्रेजों के समक्ष नतमस्तक थी। “भारत” के विचार का विरोध ही आरएसएस की नियति रही है। आरएसएस हिंसा भड़काने और महात्मा गांधी की हत्या में शामिल रही है।’

Think you know what the RSS is all about, think again. The Rashtriya Swayamsevak Sangh has consistently participated in anti-India activities, including pledging loyalty to the British, instigating violence & assassinating Mahatma Gandhi. #RSSvsIndia pic.twitter.com/z0jK3sXuRa

— Congress (@INCIndia) July 4, 2019