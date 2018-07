कांग्रेस ने राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि रक्षा मंत्री ने राफेल फाइटर जेट डील के मामले में लोकसभा को गुमहार करने की कोशिश की है। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी का कहना है कि रक्षा सौदे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो सरकार को सौदे की कीमत का खुलासा करने से रोके। एंटनी ने दावा किया कि उन्होंने बहुत से रक्षा सौदों की कीमत का खुलासा किया था, जिसमें फ्रांस में बने मिराज एयरक्राफ्ट का सौदा भी शामिल है।

राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य आनंद शर्मा ने कहा, ‘जैसा कि यह सब कुछ लोकसभा में हुआ, इसलिए सदन के सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।’ एंटनी ने यह भी कहा कि संविधान में कहा गया है कि डील के दाम/कीमत के बारे में कैग (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी को बताया जाना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर जरूर आएगी।

Congress to move privilege motion against Prime Minister Narendra Modi and Defence Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha on Rafale issue.

— ANI (@ANI) July 23, 2018