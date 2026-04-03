कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक बुलाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि 16 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की थी। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक, 2023 में कुछ संशोधन करना चाहती है।

जयराम रमेश ने किरेन रिजिजू के पत्र का किया जिक्र

जयराम रमेश ने बताया किरेन रिजिजू का पत्र 16 मार्च को हमें मिला और खड़गे जी ने उसी दिन जवाब देते हुए कहा, “मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन कृपया सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सभी विपक्षी दलों को एक साथ बुलाएं, और हम इस पर चर्चा करेंगे। कृपया अपना प्रस्ताव लिखित में प्रस्तुत करें। 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दलों ने इस पत्र से सहमति जताई। राहुल गांधी और सभी नेताओं ने किरेन रिजिजू को जवाब में लिखा कि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, कृपया सर्वदलीय बैठक बुलाएं। 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए।”

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आगे कहा, “24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से अनुरोध किया कि सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के बाद आयोजित की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की आचार संहिता उस तारीख तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी दल वर्तमान में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। 26 मार्च को किरेन रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी से बातचीत के लिए मिलने की अपनी मांग दोहराई, ताकि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर आगे बढ़ा जा सके। आधे घंटे के भीतर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने किरेन रिजिजू को जवाब भेजकर अपने पहले के रुख को दोहराया-सभी दलों को आमंत्रित करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्वदलीय बैठक एक सामूहिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि सभी दलों को एक साथ उपस्थित होना चाहिए। सरकार ने पहले ही अपना मन बना लिया था। उनका प्राथमिक उद्देश्य 2, 3 या 4 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाना था। चूंकि पत्रों का यह आदान-प्रदान 8 से 9 दिनों तक चला, अंततः सरकार ने एकतरफा निर्णय लिया कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 16, 17 और 18 तारीख को सत्र आयोजित किया जाए, ठीक उसी समय जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और यह सत्र चुनाव प्रचार अवधि के दौरान आयोजित किया जाएगा, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है।”

महिला आरक्षण अधिनियम पर होनी है चर्चा

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि दूसरा मुद्दा, इन सभी पत्रों और कल राज्यसभा में हुई बहस के संबंध में है और पूरी चर्चा केवल महिला आरक्षण विधेयक के इर्द-गिर्द घूमती रही। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि यह विशेष सत्र केवल महिला आरक्षण अधिनियम के बारे में नहीं है बल्कि यह परिसीमन से भी संबंधित है और परिसीमन पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। जयराम रमेश ने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि इस तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान, सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण विधेयक में तीस महीनों के भीतर संशोधन पेश किए जाएंगे और इसके अलावा परिसीमन से संबंधित संवैधानिक संशोधन भी किए जाएंगे। इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों विषय इस तीन दिवसीय विशेष सत्र में प्रमुखता से उठाए जाएंगे।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि तीसरा मुद्दा यह है कि 22 और 23 सितंबर, 2023 को नए कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसे अब हम नया संसद भवन कहते हैं। उन्होंने बताया इस उद्घाटन के उपलक्ष्य में, महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। अधिनियम में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें ‘आरक्षण के भीतर आरक्षण’ की अवधारणा शामिल है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कुल सीटों का 1/3 भाग, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

जयराम रमेश ने कहा कि अधिनियम में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इसका कार्यान्वयन परिसीमन प्रक्रिया और राष्ट्रीय जनगणना पूरी होने के बाद ही होगा। उन्होंने कहा, “23 सितंबर को अपने भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा- आप इसे तुरंत लागू क्यों नहीं करते? इसे 2025 के लोकसभा चुनावों से क्यों नहीं लागू किया जाता? इसके लिए परिसीमन या जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है; इसे अभी लागू करें। सरकार की ओर से बोलते हुए विभिन्न सदस्यों ने जोर देकर कहा, नहीं, यह संभव नहीं है- परिसीमन करना अनिवार्य है। जनगणना करना अनिवार्य है। इसलिए, आपको अभी अधिनियम पारित करना होगा, और हम आपको बाद में सूचित करेंगे कि इसे वास्तव में कब लागू किया जाएगा। 30 महीनों तक वे निष्क्रिय रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण रिकॉर्ड में है। उन्होंने तर्क दिया था कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रही है, इसके कार्यान्वयन में देरी कर रही है और इसे रोक रही है। वे 2025 के लोकसभा चुनावों के लिए महिला आरक्षण लागू कर सकते थे। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। फिर सरकार ने फैसला किया, नहीं, यह अभी नहीं हो सकता। जबकि सरकार कह रही है कि जनगणना प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है और इसके परिणाम 2029 तक उपलब्ध नहीं होंगे।”

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