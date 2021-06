यूपी में चुनाव हैं क्या? योगी के पूर्व चीफ सेक्रटरी बने चुनाव आयुक्त तो कांग्रेस ने किया तंज

उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी और योगी सरकार में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके अनूप चंद्र पांडेय की चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को लेकर अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर संकेत दिया है कि पांडेय की नियुक्ति को यूपी चुनाव से पहले भाजपा का अहम कदम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “भारत के नवनियुक्त ‘मुख्य चुनाव आयुक्त’ का ट्विटर बायो देखिए। क्या यूपी में कोई चुनाव हैं?”

नए चुनाव आयुक्त के ट्विटर बायो में क्या?: भारत के तीन चुनाव आयुक्तों में से एक पद पर नियुक्ति पाने वाले अनूप चंद्र पांडेय ने ट्विटर बायो पर खुद को नेशनल ग्रीन ट्रिबयूनल (NGT) यूपी ओवरसाइट कमेटी का सदस्य और उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्य सचिव बताया है। यानी पांडेय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव (जून 2018 से फरवरी 2019 तक) रहे।

Twitter ‘Bio’ of Newly appointed ‘Chief Election Commissioner’ of India.

Is there any election scheduled in UP? pic.twitter.com/MFYMxltNi4

— Srinivas B V (@srinivasiyc) June 9, 2021