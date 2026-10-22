उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के आरोप लगाने के कुछ ही घंटों बाद बुधवार शाम को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने इन गलतियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अकेले पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में ही 16,000 से ज्यादा मतदाताओं की सूची में गड़बड़ी हुई है।

जांच में पता चला कि कुछ मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर ऑनलाइन देखने पर दूसरे मतदाताओं की जानकारी दिखाई दे रही थी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को मामले की जांच करने का आदेश दिया। साथ ही, उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों की विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की जांच करें और दो दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपें।

इससे पहले, बुधवार को कांग्रेस ने पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था। पार्टी ने कहा कि वह दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में भी सामने आ रही विसंगतियों की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता भी अपनाएगी।

जुलाई से सितंबर के बीच सूची में कई नाम बदलने के आरोप

मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव राजेंद्र पाल गौतम ने पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा क्षेत्र संख्या 127) का उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सीट की शुरुआती मतदाता सूची और उसके बाद जारी की गई सूचियों के बीच कई गड़बड़ियां हैं। गौतम ने आरोप लगाया कि अप्रैल में SIR की शुरुआती मतदाता सूची जारी होने के बाद जुलाई से सितंबर के बीच 13,150 मतदाताओं के नाम बदल दिए गए।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों की जांच की। इस दौरान पता चला कि मतदाताओं के EPIC नंबर और क्रम संख्या तो शुरुआती सूची वाले ही थे, लेकिन उनके नाम बदल दिए गए थे।”

गौतम ने आगे दावा किया कि जिन 804 मतदाताओं को सूची में लापता बताया गया था, उनके नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए, जबकि वे अब भी उसी विधानसभा क्षेत्र में रह रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 2,600 ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़ दिए गए, जो उस इलाके में रहते ही नहीं थे।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीलीभीत सदर में मतदाता सूची से जुड़ी इन गड़बड़ियों का मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि इस सीट पर जीत-हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। उन्होंने बताया कि पीलीभीत सदर सीट से भाजपा के मंत्री संजय गंगवार करीब 6,930 वोटों के अंतर से जीते थे।

श्रीनेत ने आरोप लगाया, “पीलीभीत में 3.48 लाख मतदाता हैं। इन लोगों के नामों में बदलाव उस समय किए गए, जब फॉर्म-6 का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इसके बावजूद 13,150 मतदाताओं के नाम बदल दिए गए, जबकि उनके EPIC नंबर सही थे।” कांग्रेस ने इस पूरे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

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