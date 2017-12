कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ’56 इंच के सीने’ वाली बात पर एक बार फिर तंज कसा लेकिन उल्टा सरकार समर्थकों के निशाने पर आ गए। उन्होंने ट्विटर पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए आतंकी हमलों, शहीद हुए जवानों, युद्ध विराम उल्लंघनों आदि के आंकड़े बताते हुए पूछा कि क्या यही है 56 इंच का सीना? इधर सुरजेवाला ने आंकड़े दिए तो उधर से सरकार के समर्थकों ने अपने आंकड़े जारी करते हुए उनसे ढेरों सवाल पूछ डाले।

सुरजेवाला के ट्वीट के अनुसार 43 महीनों में बीजेपी सरकार के दौरान जम्मू-कश्मीर में 203 बड़े आतंकी हमले हुए, जबकि कांग्रेस सरकार के वक्त में 86 आतंकी हमले हुए थे। जम्मू कश्मीर में यूपीए सरकार के दौरान 111 जवान शहीद हुए थे, जबकि बीजेपी सरकार के दौरान 274 जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में ही यूपीए सरकार के दौरान 71 आम लोग मारे गए थे, जबकि बीजेपी सरकार में 134 आम लोग युद्ध विराम उल्लंघन या आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार के दौरान 2314 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है, जबकि यूपीए की सरकार के दौरान यह 461 बार हुआ था। युद्ध विराम उल्लंघन में यूपी सरकार के दौरान 19 जवान शहीद हुए थे जबकि बीजेपी सरकार में 52 जवान शहीद हो चुके हैं। आखिर में उन्होंने लिखा- कहां है 56 इंच का सीना?

Major Terror Incidents in J&K UPA(last 43 months) -86

BJP (last 43 months) -203 Jawans martyred in J&K UPA-111

BJP-274 Civilians Killed in J&K UPA-71

BJP-134 Major Ceasefire Violations UPA-461

BJP-2314 Jawans Martyred in Ceasefire Violations UPA-19

BJP-52 56″ Chest? — Randeep S Surjewala (@rssurjewala) December 30, 2017

रणदीप सुरजेवाला के इस ट्वीट के बाद मोदी समर्थकों ने भी आंकड़ों का अपना खाका खींचने में देर नहीं लगाई। सर रविंद्र जडेजा नाम के यूजर ने लिखा कि 43 महीनों में यूपीए सरकार के दौरान 367 आतंकी मारे गए थे वहीं बीजेपी सरकार में आतंकियों को मारे जाने की संख्या 566 पर पहुंची। उन्होंने कहा कि 12 महीनों में यूपी सरकार में 125 आतंकी ढेर हुए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में 214 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि बीजेपी सीक्रेट डिनर नहीं करती हैं, न ही पाकिस्तान के आगे झुकती है। पाकिस्तान कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमले करता है।

Terrorists Dispatched To Hell In Last 43 Months:

UPA-367

BJP-566 Terrorists Dispatched To Hell In Last 12 Months:

UPA-125

BJP-214 BJP Doesn’t Host Secret Dinners For #Pak, Neither It Begged #Pak To Increase Attacks To Remove Congress From Power. https://t.co/1NjTy6Bzoq — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) December 30, 2017

रुद्र नाम के यूजर ने एक मीम बनाकर शेयर किया जिसमें भ्रष्टाचार और यौन अपराधों में दोषी ठहराए गए नेताओं और बाबाओं का जिक्र करते हिए मोदी सरकार को क्रेडिट दिया। किसी ने ट्वीट के बहाने सोनिया गांधी तो किसी ने राहुल पर भद्दे कमेंट करके भी मजाक बनाया। कुछ ट्वीट कांग्रेस समर्थकों के भी आए। लेकिन ज्यादातर ट्वीट बीजेपी समर्थकों ने कर सुरजेवाला खरी-खोटी सुनाईं।

जब दबाव बनाया जाता है तो इस तरह की घटनाये होती है । आप लोगो ने पिछले 60 सालों मे कुछ नही किया । ये समस्या आपने ही खड़ी रखी — Office of Jat world (@WorldJat) December 30, 2017

The Problem of Terrorism in Kashmir is because of Nehru & Sheik Abdullah … If Nehru didn’t took the Kashmir issue 2 UN the issue could have solved

So don’t point finger on any else — Sabka Marley (@MarleYadaV) December 30, 2017

1948 की लड़ाई जीतकर भी कश्मीर के एक हिस्से को pok और अक्साई चीन बना दिया, 1962 में चीन से हार , 1971 में सैनिकों के बलिदान को शिमला की टेबल पर हारे । कश्मीर समस्या किसकी देन?आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। यकीन न आये तो अपने दिल और पाक सेना से पूछ लीजिये। — ganesh kr sharma (@ganeshmkanews) December 30, 2017

How many your pakistani freinds killed ? Pl share that also..might come by manishankar invitation to remove NAMO. — syed shoeb (@ssh297861) December 30, 2017

