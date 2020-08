कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन के बाद टीवी चैनल्स पर होने वाली तीखी डिबेट्स के खिलाफ लोगों में नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर नफरत की राजनीति बंद करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच एक न्यूज चैनल का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूज एंकर एक पैनलिस्ट को खुलेआम देशद्रोही करते दिखाई दे रहे हैं।

दरअसल कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक यूजर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा गया है कि ‘नेशनल टीवी चैनल पर एक एंकर का नफरत से भरा भाव देखा।’ बता दें कि यह वीडियो पुराना है और इसमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बारे में चर्चा हो रही है। इस दौरान एंकर दीपक चौरसिया और पैनलिस्ट एक-दूसरे से भिड़ गए और चीख-चीखकर अपनी बात रखने लगे। इसी दौरान एंकर दीपक चौरसिया ने पैनलिस्ट को एक नहीं बल्कि कई बार देशद्रोही कहा।

बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार (12 अगस्त, 2020) को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। राजीव त्यागी का इलाज करने वाले यशोदा अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया है कि राजीव त्यागी अपने घर से ही एक लाइव डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर गए। जिसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका।

