कांग्रेस ने असम, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और पुडुचेरी के चुनावों में 136 करोड़ रुपये खर्च किए। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य कांग्रेस इकाइयों ने 102.48 करोड़ रुपये खर्च किए जिनमें से असम इकाई ने 22.62 करोड़ रुपये, केरल ने 59.28 करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 6.27 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल ने 7.56 करोड़ रुपये और पुडुचेरी ने 6.74 करोड़ रुपये खर्च किए।

चुनाव आयोग को सौंपी गई व्यय रिपोर्ट (Expenditure Report) के अनुसार, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस का कुल व्यय 136.94 करोड़ रुपये रहा। भाजपा की व्यय रिपोर्ट अभी चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की जानी बाकी थी। इस खर्च के मुताबिक, सामान्य पार्टी प्रचार पर कांग्रेस ने 40.51 करोड़ रुपये खर्च किए जिसमें प्रमुख प्रचारकों के यात्रा व्यय के लिए 21.78 करोड़ रुपये और मीडिया विज्ञापनों पर 11.95 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अलावा कांग्रेस ने सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों पर 1.23 करोड़ रुपये खर्चे। इसके साथ ही उम्मीदवारों पर 96.42 करोड़ रुपये, जिसमें से 95.29 करोड़ रुपये उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान के रूप में दिए गए जबकि 1.13 करोड़ रुपये वर्चुअल प्रचार पर खर्च किए गए।

कांग्रेस ने राज्य इकाइयों को 83 करोड़ रुपये दिए

केंद्रीय पार्टी कार्यालय द्वारा खर्च की गई राशि के अतिरिक्त, कांग्रेस ने राज्य इकाइयों को 83.2 करोड़ रुपये दिए। चुनाव चक्र समाप्त होने पर उसके पास 85.48 करोड़ रुपये बचे थे। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य कांग्रेस इकाइयों ने कुल 102.48 करोड़ रुपये खर्च किए, जिनमें से असम इकाई ने 22.62 करोड़ रुपये, केरल ने 59.28 करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 6.27 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल ने 7.56 करोड़ रुपये और पुडुचेरी ने 6.74 करोड़ रुपये खर्च किए।

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