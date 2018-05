दिल्ली भाजपा के एक पोस्टर पर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी राम्या ने तंज कसा है। पोस्टर में दिल्ली पश्चिम के सांसद परवेश साहिब वर्मा की तस्वीर लगी हुई है। इस पोस्टर के मजमून में लिखा हुआ है,’ दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं आखिर सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती हैं?’ अगली लाइन में लिखा हुआ है,’जवाब हम हैं। युवा और प्रभाव​शाली व्यक्तित्व। ऊर्जा और सेवा के लिए समर्पण। हम साथ में मिलकर जंग जीतेंगे।’ लेकिन इसी पोस्टर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी राम्या ने कटाक्ष किया है। राम्या ने लिखा,’भाजपा की वजह से महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। इतनी ईमानदारी, मैं वाकई बिल्कुल रोने ही वाली हूं।’

राम्या के इस ट्वीट पर तरह—तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुखर भाजपा को अब कांग्रेस ने इसी मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है। कारण साफ है, यूपी के उन्नाव में गैंगरेप में भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं कठुआ कांड के बाद जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कविन्दर गुप्ता ने इस कांड को छोटी घटना बताया था। इन दोनों वाकयों के बाद भाजपा को विरोधियों ने निशाने पर ले लिया था।

BJP is the reason why women are unsafe in delhi. Such honesty, I’m almost crying pic.twitter.com/zLeLLJn2UN

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) May 8, 2018