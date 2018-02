कांग्रेस ने शेयर की घोटाले की खबर, बाद में डिलीट कर दिया ट्वीट तो अमित शाह ने ली चुटकी

बैंक में कथित धोखाधड़ी के मामले में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के दामाद समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि यह शर्मनाक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार ने किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा हड़प लिया। शाह ने अपने ट्वीट में कहा, ‘पंजाब के मुख्यमंत्री के दामाद ने भारत के मेहनती किसानों के पैसे को हड़प लिया। इससे अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता है कि कांग्रेस ने किसानों को लूटा।’

भाजपा अध्यक्ष ने यह भी सवाल किया कि कांग्रेस ने बैंक में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी खबर संबंधी ट्वीट को क्यों हटाया? शाह ने ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स (ओबीसी) में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद के लूट को जाहिर करने वाले ट्वीट को क्यों हटाया गया? कांग्रेस हमेशा अपनी लूट को जाहिर करने में आगे रही है, चाहे एनपीए का मामला हो, कर्ज बकाया या विजय माल्या और नीरव मोदी को खुली छूट देने का विषय हो।’

Why delete this tweet highlighting the loot of @capt_amarinder’s son-in-law. Congress has always been at the forefront of highlighting their own robberies such as the NPA mess, bad loans, the free hand they gave to Vijay Mallya and Nirav Modi. #CongressLootsFarmers pic.twitter.com/b7WS3MnIfp

— Amit Shah (@AmitShah) February 26, 2018