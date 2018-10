पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ अगले साल के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने विजयादशमी पर एक वीडियो जारी किया है। कांग्रेस ने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है। इसमें अच्छाई और बुराई को दिखाया गया है। रावण दहन के दिन लाए गए इस वीडियो में पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुराई बताया गया है।

दशहरे के दिन कांग्रेस के शेयर किए इस वीडियो के जरिए हमेशा की तरह बीजेपी पर निशाना साधा है। इस वीडयो में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी को अच्छाई के तौर पर पेश किया गया है। वीडियो में पीएम मोदी, शाह और योगी के वायदों का जिक्र किया गया है। इसके जरिए सरकार और भाजपा को उनके झूठे वादे याद दिलाए गए हैं। वहीं अच्छाई बनकर सामने आए राहुल इसमें ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं।

इससे पहले पीएम मोदी ने भी एक वीडियो जारी कर देश वासियों को विजयादशमी की बधाई दी थी। इसमें पीएम मोदी ने उत्सव और सच का ही जिक्र किया है। वीडियो की शुरूआत लखनऊ की रामलीला से होती है। जहां पीएम मोदी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पहुंचे थे।

विजयादशमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई।

Vijayadashami greetings to everyone. pic.twitter.com/uts11D1YEl

— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2018