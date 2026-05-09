सुपरस्टार विजय का चुनावी संकट आखिरकार खत्म हो गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक बड़ी चुनावी सुपरहिट देने के बाद भी बहुमत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे इस अभिनेता ने आखिरकार बहुमत हासिल कर लिया है। इससे अब तमिलनाडु में पहली गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसी बीच, तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा कि वह नई सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह महिलाओं, युवाओं, छात्रों, बच्चों, हाशिए पर रहने वाले लोगों और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सभी योजनाओं को लागू करना जारी रखे।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मेरे नेता और आत्मीय साथी कलाइग्नार के सभी प्रिय साथियों और मेरी प्राण-प्रज्वलित तमिल जनता के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से हम घटनाक्रमों को देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम इस प्रकार आए हैं कि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत सीटें नहीं मिलीं, फिर भी हमें पर्याप्त संख्या में वोट प्राप्त हुए हैं।”

हम नई सरकार के गठन में बाधा नहीं डालेंगे- एमके स्टालिन

एमके स्टालिन ने आगे लिखा, “मैंने प्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम नई सरकार के गठन में बाधा नहीं डालेंगे और डीएमके एक रचनात्मक विपक्षी दल के रूप में कार्य करेगी। इसके बाद, मेरे नेतृत्व में हुई विधानसभा सदस्यों की बैठक में, उन्होंने मुझे निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी। उस बैठक में, मैंने कहा था कि “पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए, मैं मुख्यालय के प्रशासकों से परामर्श करके निर्णय लूंगा।”

डीएमके अध्यक्ष ने कहा, “ऐसी स्थिति में जब किसी को भी सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो कई लोगों ने वैकल्पिक विचार प्रस्तुत किए। जहां तक ​​मेरा सवाल है, हमारे सहयोगी दल जो भी निर्णय लें, मेरा मानना ​​है कि हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए, समन्वय से कार्य करना चाहिए, एक स्थिर सरकार का गठन सुनिश्चित करना चाहिए और किसी अन्य चुनाव का मार्ग प्रशस्त नहीं करना चाहिए। मैं अपने गठबंधन के साथियों द्वारा की गई इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि “वर्तमान संकट से बचने के लिए, भले ही हम तमिलनाडु विजय संघ को सरकार बनाने के लिए समर्थन दें, हम नीति के आधार पर डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में बने रहेंगे।”

कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से संबंध तोड़ लिए- एमके स्टालिन

एमके स्टालिन ने आगे लिखा, “गठबंधन की ओर से चुनाव लड़े और जीतने वाले कांग्रेस विधायक अन्ना अरिवलयम में धन्यवाद व्यक्त करने नहीं आए। उसी दिन, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से संबंध तोड़ लिए और आगे बढ़ गई। साथ ही, कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड शनमुगम और कॉमरेड वीरपांडियन, विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची पार्टी के नेता थिरुमावलवन के साथ, ने घोषणा की है कि वे डीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु के अधिकारों और जनता के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, जिससे वे एकजुटता की भावना व्यक्त करते हैं और नीति में मजबूत द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम में अपना विश्वास प्रदर्शित करते हैं।”

एमके स्टालिन ने गठबंधन के सभी नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ” इस कठिन समय में, मैं गठबंधन के उन सभी नेताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दृढ़ता से हमारा साथ दिया, जिनमें प्रोफेसर आया काथर मोहिदीन, अन्नान वाइको, सिस्टर प्रेमलता विजयकांत, प्रोफेसर जवाहरलुल्ला और भाई ईश्वरन और तमीमुन अंसारी शामिल हैं। उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद या प्रशंसा के शब्द कम पड़ जाएंगे। पिछले पांच वर्षों में, हमने तमिलनाडु को सभी क्षेत्रों में विकसित किया है और राज्य को समृद्ध बनाया है।”

पूर्व सीएम ने आगे लिखा, “मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि गठित होने वाली नई सरकार दूरदर्शिता और समृद्ध योजना के साथ बनाई गई इन योजनाओं को जारी रखे। यदि महिलाओं, युवाओं, छात्रों, बच्चों, वंचित वर्गों और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सभी योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा जाता है, तो जनता को लाभ मिलता रहेगा और राज्य का विकास होगा। मैं नई सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे और तदनुसार कार्य करे। एक बार फिर, मैं नवगठित सरकार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।”

टीवीके को मिला बहुमत

बता दें कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव नतीजों में TVK की 107 सीटों पर जीत हुई, जबकि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के पास पांच विधायक हैं। ऐसे में टीवीके के पास 112 विधायकों तक का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं वामपंथी दलों ने भी समर्थन देने की पेशकश की थी। वहीं IUML और VCK के विधायकों ने टीवीके का समर्थन करने का ऐलान किया तो विजय के गठबंधन का आंकड़ा 119 पहुंच गया है। 234 वाली विधानसभा के लिहाज से उन्हें 118 के नंबर की जरूरत थी। इसीलिए अब विजय के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पढ़ें पूरी खबर…