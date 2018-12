राफेल: कांग्रेस नेता ने वायुसेना प्रमुख पर झूठ बोलने का लगाया आरोप

राफेल पर छिड़ी रार बढ़ती ही जा रही है। राफेल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सड़क से संसद तक घेरने वाली कांग्रेस ने अब वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि राफेल पर वायुसेना प्रमुख सच्चाई छुपा रहे हैं। वह झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस का यह बयान धनोआ द्वारा राफेल पर दिए गए बयान के बाद आया है।

संसद की वित्त संबंधित मामलों की स्थाई समिति के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने कहा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में यह तथ्य मौजूद है कि रक्षा मंत्रालय और वायु सेना प्रमुख चाहते थे कि एचएएल इस डील का हिस्सा बने। दसाल्ट प्रमुख के साथ एयर फोर्स चीफ एचएएल के दौरे पर भी गए थे। इस दौरान इसे ऑफसेट कंपनी बेहतर पाया गया। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर वायु सेना प्रमुख स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। वह सच्चाई को छिपा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं।

Veerappa Moily, Congress: In govt records, Defence Ministry & IAF Chief wanted HAL to be involved. IAF Chief at that time visited HAL with Dassault & found it competent & that they have the expertise. I think IAF chief is not fine, he’s lying, he’s suppressing the truth #Rafale pic.twitter.com/KQTUCyFkdW

— ANI (@ANI) December 20, 2018