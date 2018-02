यूथ कांग्रेस चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाते दिखे अजय माकन, बातचीत का टेप आया सामने

दिल्ली यूथ कांग्रेस के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अजय माकन पर कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगा है। माकन का यूथ कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने स्टिंग किया है, जिसमें वह अपने पसंद के उम्मीदवार का साथ देने का दबाव डाल रहे हैँ। शहजाद पूनावाला ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘अजय माकन ने अपने उम्मीदवार के लिए दिल्ली यूथ कांग्रेस के चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में आंतरिक चुनावों में इस तरह की गतिविधि बेहद आम हो गई है। सेलेक्टेड शहजादा जिसका खुद का चुनाव फिक्स था और जिसे मैंने एक्सपोज किया था। अब आधिकारिक तौर पर शिकायत भी दर्ज कराई है।’ पूनावाला ने कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रवि और दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के बीच बातचीत का ब्यौरा-

Delhi Congress Leader Ajay Maken was allegedly caught on tape, trying to pressure party workers ahead of internal polls in the Youth Congress #CongFixedPolls pic.twitter.com/5vSU2Ph74r

Hear Ajay Maken unfairly influences Delhi IYC election for his candidate https://t.co/QmoCTKWd9n – this rigging of internal elections has become common under Rahul Gandhi- a selected Shehzada whose own election was fixed & exposed by me – Official complaint below #CongPollSting pic.twitter.com/Unm8jJ9g2T

