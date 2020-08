कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बिहार से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता शकील अहमद का निलंबन रद्द कर दिया है। पार्टी महासचिव मोतीलाल वोरा की ओर से जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शकील अहमद के बगावती सुर पर एक्शन लिया था।

पिछले साल लोकसभा चुनाव में शकील अहमद ने बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ मधुबनी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने पिछले साल सितंबर में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही उनकी वापसी के कयास लगाए जा रहे थे।

Congress revokes suspension of former Union Minister Shakeel Ahmed.

He was suspended from the Congress after he contested as an independent candidate against UPA candidate in Bihar, in Lok Sabha elections last year. pic.twitter.com/dHzs3O21pV

