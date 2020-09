बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव के पद से हटा दिया गया है। पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) का भी पुनर्गठन किया। सोनिया गांधी को संगठनात्मक बदलाव के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल आज़ाद को महासचिव पद से हटाने के साथ ही CWC में स्थान दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला और तारिक अनवर को पार्टी का नया महासचिव भी नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा पार्टी ने एक विशेष समिति का गठन भी किया है। इसमें छह सदस्य हैं। यह समिति पार्टी के संगठन और कामकाज से जुड़े मामलों में सोनिया गांधी का सहयोग करेगी। समिति में एके एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं। इसी तरह से प्रदेश प्रभारी नारायण सिंह,आशा कुमारी और गौरव गोगोई और रामचंद्र खूंटिया को भी हटा दिया गया है।

पार्टी ने मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं केसी वेणुगोपाल को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रभारी नियुक्त किया है। मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश की, हरीश रावत को पंजाब की, ओमान चांडी को आंध्र प्रदेश की, तारीक अनवर को केरल और लक्षद्वीप की, जितेंद्र सिंह को असम की, अजय माकन को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ये हैं कांग्रेस कार्य समिति के कुल सदस्य

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, एके एंटोनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खरगे, मुकुल वासनिक, ओमान चंडी, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गईखंगम, रघुवीर सिंह मीणा, तरुण गोगोई।

