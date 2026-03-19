कांग्रेस ने असम के विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को 22 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। विपक्षी दल ने अब तक असम के लिए कुल 87 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने तीन मार्च को 42 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची और शनिवार को 23 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की थी।

कांग्रेस ने असम में अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए 15 सीटें छोड़ी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया है।

उम्मीदवारों की तीसरी सूची के अनुसार, माणिक ब्रह्मा को कोकराझार, बाओखुंगरी से सपाली मराक, पर्वतझोरा से अशरफुल इस्लाम शेख, धुबरी से बेबी बेगम, जलेश्वर से आफताबुद्दीन, अभयपुरी से प्रदीप सरकार और सिदली चिरांग से मतिलाल नारजारी को मैदान में उतारा गया है।

असम विधानसभा के 126 सदस्यों के लिए नौ अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना चार मई को होगी। कांग्रेस 2016 से असम की सत्ता से बाहर है।

शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे हिमंता

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हिमंता कामरूप जिला निर्वाचन कार्यालय में जलुकबारी सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

हिमंता ने बृहस्पतिवार को की गई सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ”कल, जलुकबारी की जनता के आशीर्वाद से मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सातवीं बार अपना नामांकन दाखिल करूंगा। इसने मुझे सब कुछ दिया है। कृपया कल सुबह मेरे साथ शामिल हों।”

सरमा पहले कांग्रेस में थे। वह 2001 से जलुकबारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार 1996 में इस सीट से चुनाव लड़ा था जिसमें वह असम गण परिषद (अगप) के भृगु कुमार फुकन से हार गए थे। उन्होंने 2001 में इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की। उसके बाद से सरमा की जीत का सिलसिला जारी रहा और हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। 2021 में उन्होंने 1.01 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से यह सीट जीती।

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बीजेपी ने भी गुरुवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपनी परंपरागत सीट जलुकबारी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।