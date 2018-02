कार्ति की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस, मां नलिनी और पिता पी चिदंबरम ने किया बचाव

INX मीडिया मनीलांड्रिंग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से देश की राजनीति में अचानक से उबाल आ गया है। सीबीआई की कार्रवाई से भड़की कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हताशा करार दिया है। वहीं, अन्य विपक्षी दलों ने इसे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के आरोपी नीरव मोदी के मामले से ध्यान हटाने का हथकंडा बताया है। कार्ति की मां नलिनी चिदंबरम ने बेटे का बचाव किया और कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत यह कदम उठाया गया है। पी. चिदंबरम ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सराकर कार्ति और उसके दोस्तों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘ कांग्रेस पी. चिदंबरम और उनके परिवार के खिलाफ बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के बावजूद नहीं रुकेगी। हमलोग सच्चाई को सामने लाने का काम जारी रखेंगे। घोटालों और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए लोगों को धोखे में रखने का यह क्लासिकल तरीका है जो हर दिन उजागर हो रहा है।’

Mr Karti Chidambaram was arrested when he landed at Chennai airport, he was not trying to escape from India like Nirav Modi then arresting him on his arrival at airport is funny. Karti Chidambaram was cooperating the CBI, the CBI could have summoned him. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 28, 2018

Karti Chidambaram at Chennai Airport, he was taken into custody by CBI over INX media case. pic.twitter.com/tyOf2Spfnb — ANI (@ANI) February 28, 2018

This is an act of desperation by BJP, says P.C. Chacko, Congress #KartiArrested pic.twitter.com/ycU5zAF6FE — TIMES NOW (@TimesNow) February 28, 2018

Nalini Chidambaram, Karti Chidambaram's mother speaks to TIMES NOW's @Ahmedshabbir20 regarding her son's arrest, calls it "political vendetta" #KartiArrested pic.twitter.com/WcZXlWh39a — TIMES NOW (@TimesNow) February 28, 2018

Read the copy carefully. Allegation is Karti Chidambaram received a bribe of Rs 10 lakh for getting a FDI of Rs 300 crore approved by UPA. Fine. Now can we ask when will CBI arrest those who have made away with 10 thousand crores? https://t.co/k932XeyCzm — Ashish Khetan (@AashishKhetan) February 28, 2018

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी. चाको ने भी सीबीआई की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ‘यह बीजेपी द्वारा हताशा में उठाया गया कदम है। जांच शुरू होने के बाद से ही कार्ति प्रत्येक नोटिस का जवाब दे रहे हैं और सम्मन जारी होने पर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश हो रहे हैं। एजेंसियों ने कार्ति और पी. चिदंबरम के आवास और अन्य ठिकानों पर कई बार छापे मार चुकी है, लेकिन उन्हें पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला। यह मामला (INX मीडिया मनीलांड्रिंग केस) वर्षों से चला आ रहा है और अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है। यह कदम (कार्ति की गिरफ्तारी) बदले की राजनीति और नीरव मोदी से ध्यान हटाने के लिए उठाया गया है।’ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि कार्ति नीरव मोदी की तरह भारत छोड़ कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ऐसे में एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार करना हास्यास्पद है। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने कहा कि कार्ति चिदंबरम पर 300 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की मंजूरी के बदले 10 लाख रुपये घूस लेने का आरोप है। अब हमलोग क्या यह पूछ सकते हैं कि दस हजार करोड़ का गबन करने वालों पर सीबीआई कब कार्रवाई करेगी? बता दें कि सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया है।

