ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस में कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बागी विधायक इमरती देवी ने कहा कि जहां सिंधिया रहेंगे, वहीं हम भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता और हमारा बड़ा अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं और हम उनके साथ हैं। कहा-कांग्रेस ने हमारी बहुत बेइज्जती की। अब हम सब सिंधिया जी के साथ हैं। वहीं एमपी में कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, “सिंधिया जी, आप तो गिरगिट के भी बाप निकले..।”

Imarti Devi, recently resigned Congress MLA from Madhya Pradesh: All 22 MLAs are here (in Bengaluru) on their own will. We’re happy Scindia ji has taken this decision. I’ll always stay with him even if I had to jump in a well. When we were in Congress,Kamal Nath ji never heard us pic.twitter.com/rz8hqIJSgj

