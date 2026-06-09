Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में एक नाटकीय मोड़ आया है। मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इसे बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन को नेता विपक्ष राहुल गांधी की कोर टीम का सदस्य माना जाता है। उनका नामांकन रद्द होना, कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के केंद्र में बीजेपी के प्रदेश महासचिव राहुल कोठारी द्वारा दायर की गई आपत्ति थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्रों के साथ दिए हलफनामे में एक केस की पूरी डिटेल नहीं दी है। केस की डिटेल न देने के चलते ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है।

बीजेपी प्रत्याशी ने भी जताई आपत्ति

बीजेपी प्रत्याशी महेश केवट के अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तेलंगाना की एक अदालत में नटराजन के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है और शपथपत्र में इसका उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शपथपत्र में सभी आपराधिक मामलों का उल्लेख किया जाना जरूरी है लेकिन नटराजन ने जानबूझकर इसे छुपाया।

अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने इसी आधार पर नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि बीजेपी ने संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। वकील संकेत गुप्ता ने बताया कि मीनाक्षी नटराजन ने इस आपराधिक मामले में अदालत में अपना जवाब भी दाखिल किया है लेकिन शपथ पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया।

वकील ने कहा, “इस जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया है। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शपथ पत्र में आपको यह जानकारी देनी होती है।” उन्होंने कहा कि इसी प्रावधान के तहत बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट ने नटराजन की उम्मीदवारी पर आपत्ति दर्ज की थी। भाजपा उम्मीदवार के वकील ने कहा कि नामांकन में और भी बहुत सारी खामियां पाई गई।