कांग्रेस ने डसॉल्ट के चेयरमैन के वीडियो को ट्वीट किया है। डसॉल्ट वही कंपनी है जो राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण करती है। ट्वीट में ये कहा गया है कि कंपनी की डील 108 राफेल विमान भारत में बनाने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानि एचएएल के साथ लगभग तय हो गई थी। लेकिन ठीक दो हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में नई डील की घोषणा कर दी, जिससे एचएएल को अलग कर दिया गया था। नई डील की घोषणा से ठीक दो दिन पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने रिपोर्टरों को बताया कि एचएएल इस डील का हिस्सा है।

कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो मे डसॉल्ट के प्रमुख एरिक ट्रैपियर को बोलते दिखाया गया है। ये वीडियो 25 मार्च 2015 का है। डसॉल्ट प्रमुख का ये भाषण भारतीय वायु सेना और एचएएल के अधिकारियों की उपस्थिति में दिया गया था। इस भाषण में ट्रैपियर को राफेल के ठेके में जिम्मेदारी के बंटवारे के बारे में बोलते सुना जा सकता है।

Watch Éric Trappier, Chairman @Dassault_OnAir, on 25/03/15 speak, in the presence of IAF & HAL Chiefs, about responsibility sharing on the Rafale contract. 17 days later PM Modi gave the contract to Reliance.@nsitharaman should resign for lying to the nation. #RafaleModiKaKhel pic.twitter.com/6VoIcFjPlg

— Congress (@INCIndia) September 23, 2018