Congress Dalit-Muslim Politics: देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते कांग्रेस पार्टी अपने दलित और अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक और दलित विभाग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त अभियान शुरू करने की प्लानिंग में जुटी हुई है।

दरअसल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह विचार पार्टी द्वारा वर्तमान सरकार के अधीन दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे बड़े पैमाने पर उत्पीड़न के कारण सामने आया है।

दलित-अल्पसंख्यक झेल रहे ज्यादा पीड़ा

इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि दलित और अल्पसंख्यक समुदायों ने सबसे अधिक पीड़ा झेली है और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का सामना किया है। इसलिए हमें लगता है कि दोनों समुदायों के लोगों को एक साथ लाना और उनकी समस्याओं पर चर्चा करना वर्तमान राजनीतिक दौर में महत्वपूर्ण हो गया है।

कांग्रेस संगठन के दोनों विभागों का पहला संयुक्त सम्मेलन 6 जून को दिल्ली में आयोजित होने वाला है। पार्टी नेताओं के अनुसार इस आयोजन में न केवल दोनों समुदायों के कांग्रेस पदाधिकारी बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक समाज के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार भी दलितों और अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आएंगे।

फरवरी-मार्च में होने हैं चुनाव

दिल्ली में हुए आयोजन के बाद देश भर में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करने की योजना है जिसमें विशेष रूप से चुनाव वाले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहां अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

प्रतापगढ़ी ने कहा, “हमारा पहला सम्मेलन 6 जून को दिल्ली में होगा और उसके बाद देश भर में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यह स्वाभाविक है कि समाज के हाशिये पर स्थित दो समुदाय एक साथ आएंगे। उनकी समस्याएं काफी हद तक समान हैं।”

समुदाय के लोग अवसरों से वंचित

AICC अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी शासन में दोनों समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं की जड़ें एक जैसी हैं और इसलिए उनके समाधान भी एक जैसे ही होने चाहिए। उन्होंने कहा, “एक समुदाय धर्म के नाम पर उत्पीड़न झेल रहा है, जबकि दूसरा जाति के नाम पर। दोनों समुदाय देश के मूल निवासी हैं। दोनों समुदायों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों से वंचित रखा गया है।”

राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार, सम्मेलनों में दोनों समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। गौतम ने कहा कि हम इन समस्याओं के समाधान तलाशते हुए आगे के रोडमैप पर चर्चा करेंगे।

दलित मुस्लिम हैं बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स

अनुसूचित जाति विभाग से जुड़े कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दलितों और मुसलमानों पर पार्टी का नए सिरे से जोर देना एक स्वाभाविक राजनीतिक कदम है, क्योंकि दोनों समुदायों ने पारंपरिक रूप से कांग्रेस का समर्थन किया है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि दलित और मुस्लिम समुदाय कांग्रेस पार्टी के पारंपरिक मतदाता रहे हैं और हम इन समुदायों के बीच समर्थन मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इन सम्मेलनों में दोनों वर्गों के बुद्धिजीवी और नेता एक साथ आएंगे और दिल्ली में होने वाला पहला सम्मेलन चुनाव वाले राज्यों के लिए रणनीति तय करने में मददगार साबित होगा।

मजबूत होगी पार्टी की स्थिति – कांग्रेस

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि यह जनसंपर्क रणनीति पांच राज्यों में चुनावी समीकरणों से प्रेरित थी, जहां दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी 35 से 40 प्रतिशत की आबादी बन जाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर हम इन समुदायों के वोटों को एकजुट कर पाते हैं, तो इन राज्यों में सरकार बनाने की हमारी स्थिति मजबूत होगी।

अल्पसंख्यक विभाग के एक नेता ने कहा, “उत्तर प्रदेश में दलित मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विकल्प की तलाश में हैं। पंजाब में भी अगर दलित और अल्पसंख्यक एक साथ वोट करते हैं तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी। इसी तरह के सामाजिक समीकरण अन्य राज्यों में भी मौजूद हैं।”

राहुल गांधी के कैंपेन से पार्टी को फायदा

कांग्रेस नेताओं का मानना ​​है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चलाए गए “संविधान बचाओ” अभियान का दलितों विशेषकर उत्तर प्रदेश में पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के बेहतर प्रदर्शन में योगदान दिया।

कांग्रेस ने 2024 में 99 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-समाजवादी पार्टी (एसपी) गठबंधन ने राज्य की 80 सीटों में से 43 सीटें हासिल कीं। भाजपा को 33 सीटें मिलीं, जो 2019 में मिली 62 सीटों से कम हैं। पार्टी नेताओं का तर्क है कि राज्य में विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन में दलितों के समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश

कांग्रेस नेतृत्व द्वारा यह प्लानिंग अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अपने संदेश को और अधिक प्रभावी बनाने के समानांतर प्रयासों के बीच आई है। सूत्रों के अनुसार शनिवार को पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में गांधी ने अल्पसंख्यक नेताओं से कहा कि वे मुसलमानों और अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को उठाने में संकोच न करें।

सलाहकार परिषद में अभिषेक मनु सिंहवी, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, गुरदीप सप्पल और वर्षा गायकवाड़ जैसे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 60 सदस्य शामिल हैं। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार गांधी ने कहा कि अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, तो नेताओं को “अल्पसंख्यक” जैसी व्यापक शब्दावली का उपयोग करने के बजाय, विशेष रूप से मुसलमान के रूप में अपनी आवाज उठानी चाहिए।

राहुल गांधी बोले- बीजेपी का विकल्प है कांग्रेस

कांग्रेस नेता इस बात को भी दोहराया कि कांग्रेस बीजेपी का एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प बनी हुई है और तर्क दिया कि क्षेत्रीय दलों में लंबे समय में सत्तारूढ़ दल को हराने की क्षमता का अभाव है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जैसे-जैसे आर्थिक संकट गहराता जाएगा, हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण पर केंद्रित भाजपा-आरएसएस का दृष्टिकोण कमजोर होता जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि भविष्य में होने वाली लड़ाई लोगों द्वारा झेली जा रही आर्थिक कठिनाइयों के कारण होगी, न कि हिंदू-मुस्लिम विभाजन के कारण। उनका मानना ​​है कि जैसे-जैसे आर्थिक मुद्दे अधिक गंभीर होते जाएंगे, भाजपा की नफरत की राजनीति कमजोर पड़ती जाएगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियों का पुख्ता करना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। कांग्रेस इस बार उन गलतियों से सबक सीख रही है। वहीं एक मुद्दा यह भी है कि क्या 2022 के चुनाव की तरह 2027 में प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, या नहीं? पढ़िए पूरी खबर…