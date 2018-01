CJI दीपक मिश्रा से मिलने क्यों गए PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कांग्रेस बोली- नरेंद्र मोदी दें जवाब

सुप्रीम कोर्ट जज विवाद पर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। पूछा कि चार वरिष्ठ जजों के सुप्रीम कोर्ट की अनियमितताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अगले दिन उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा के घर क्यों भेजा था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने नृपेंद्र मिश्रा की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह शनिवार को सीजेआई के घर के बाहर अपनी कार में बैठे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस बारे में एक ट्वीट किया। उन्होंने इसके जरिए पूछा, “पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा सीजेआई के आवास 5 कृष्णा मेनन मार्ग पर मिलने आए थे। पीएम को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने मिश्रा को क्यों भेजा था।” प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस बारे में एक चैनल से बात की। कहा कि उनकी मुलाकात सीजेआई से नहीं हुई। रिपोर्ट्स की मानें तो सीजेआई ने अन्य विवाद होने की आशंका के चलते उनसे मिलने से मना कर दिया था।

As PM’s Principal Secretary, Nripendra Misra visits CJI’s residence at 5, Krishna Menon Marg; PM must answer the reason for sending this special messenger to Chief Justice of India.

— Randeep S Surjewala (@rssurjewala) January 13, 2018