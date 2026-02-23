कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की रविवार रात को डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात हुई। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में तमिलनाडु में पावर शेयरिंग को लेकर तनाव पैदा हुआ है लेकिन बैठक में पावर शेयरिंग के बजाय वेणुगोपाल ने राज्यसभा की सीट को लेकर बातचीत पर जोर दिया।

केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के लिए राज्यसभा की सीट की मांग की।

पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस के कई नेताओं ने विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार में पावर शेयरिंग को लेकर आवाज उठाई है और इस संबंध में उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया था।

सोनिया ने भेजा सीलबंद लिफाफा

इस अहम बैठक में केसी वेणुगोपाल के साथ ही तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगई और एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडानकर भी थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से भेजा गया एक सीलबंद लिफाफा भी स्टालिन को सौंपा।

कांग्रेस के नेताओं सांसद मनिकम टैगोर और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने ज्यादा विधानसभा सीटें मांगने के साथ ही सरकार में हिस्सेदारी भी मांगी थी लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन ने सरकार में पावर शेयरिंग से इनकार कर दिया था।

बीते महीने द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि तमिलनाडु के लगभग 40 कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। इन नेताओं ने डीएमके से गठबंधन को न तोड़ने की मांग रखी थी। इसके साथ ही स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और अन्य मंचों पर पर ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग भी की गई थी।

सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है।


