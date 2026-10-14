राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय तक खींचतान देखने को मिली थी। अब कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद के वादे से जुड़े सवाल पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई वादे नहीं होते और पार्टी उन्हें जहां भी जिम्मेदारी देती है, वह उसे निभाने की कोशिश करते हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ अपने रिश्तों, राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति और 2028 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की।

‘राजनीति में कोई वादे नहीं होते’

सचिन पायलट से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें यह पद नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई वादे नहीं होते। उनके मुताबिक, यह कहना गलत है कि उनसे कोई वादा किया गया था। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं।

पायलट ने कहा कि वह सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक और राजस्थान के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी उन्हें जिस भूमिका में सबसे उपयोगी समझती है, वह उसी के अनुसार काम करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी ने उन्हें केरल, असम और हिमाचल प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत से निभाने की कोशिश की।

‘अशोक गहलोत से कोई निजी दुश्मनी नहीं’

अशोक गहलोत के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उनके मन में गहलोत के प्रति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि गहलोत पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया है। किसी मुद्दे पर विचार अलग होने का मतलब यह नहीं है कि दोनों के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी है।

पायलट ने कहा कि गहलोत उम्र और अनुभव में उनसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें अपनी बात कहने की ज्यादा छूट मिल सकती है। उन्होंने इसे बिल्कुल ठीक बताया। हालांकि, पायलट ने यह भी कहा कि किसी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जिन्हें वह खुद अपने बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा।

2028 के चुनाव में मिलकर लड़ना होगा: सचिन पायलट

राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर जोर देते हुए पायलट ने कहा कि पार्टी को दिसंबर 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने केंद्र और राजस्थान, दोनों जगह की बीजेपी सरकार की चुनौती है।

पायलट ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारें एजेंसियों और पुलिस का पहले से कहीं ज्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। उनका कहना था कि इस चुनौती का सामना करने के लिए सिर्फ उन्हें और गहलोत को ही नहीं, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को एक साथ आना होगा।

मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर क्या बोले पायलट?

राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा से जुड़े सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस को चुनाव जीतना और बहुमत हासिल करना होगा। इसके बाद ही मुख्यमंत्री या मंत्री बनने जैसे सवालों पर चर्चा हो सकती है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कई राज्यों में जीत हासिल करने की जरूरत है। 2027 और 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर कांग्रेस इन राज्यों में जीतती है, तो लोकसभा चुनाव जीतने का रास्ता भी आसान हो सकता है।

2022 में गहलोत और पायलट के बीच बढ़ा था विवाद

सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजस्थान में नेतृत्व को लेकर लंबे समय तक मतभेद रहे हैं। जून में गहलोत ने 2020 में पायलट की बगावत और सितंबर 2022 में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि उस समय कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावित योजना को लेकर विधायकों के बीच मतभेद थे।

दरअसल, 25 सितंबर 2022 को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई गई थी। इसका उद्देश्य उस स्थिति में राजस्थान सरकार के नेतृत्व पर चर्चा करना था, जब अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते। हालांकि, गहलोत के करीबी विधायकों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के किसी भी कदम का विरोध किया।

उस समय गहलोत के समर्थक विधायकों के रुख के कारण पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर विवाद गहरा गया था। सचिन पायलट ने जून में गहलोत की ओर से की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

गहलोत और पायलट के बीच अब दिख रही है नरमी

बीते कुछ वर्षों में दोनों नेताओं के संबंधों में नरमी देखने को मिली है। पिछले सप्ताह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दोस्ताना अंदाज में हुई बातचीत का एक वीडियो भी वायरल हुआ था।

वीडियो में गहलोत मजाक करते हुए कहते हैं कि कभी राजस्थान में पायलट के प्रभारी रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा अब पंजाब में पायलट के प्रभारी हैं। इस पर पायलट ने जवाब दिया कि गहलोत उन सभी के प्रभारी हैं। गहलोत ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि वह स्थायी प्रभारी हैं।

इससे पहले सचिन पायलट कह चुके हैं कि वह पार्टी हाईकमान की सलाह के मुताबिक पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए जालोर सीट पर प्रचार करने की भी बात कही थी।

सितंबर 2022 के घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस महासचिव बनाया गया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और केरल समेत कई राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार किया। केरल में वह कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी रहे, जहां हाल ही में वी.डी. सतीशन के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है।

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की है। अंकिता भंडारी के माता-पिता इंडिया गेट पर धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।