कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने तंज कसा है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को शीशे की जगह अपना चेहरा साफ करना चाहिए। नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए बस घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक देश की सत्ता में रही और किसानों का शोषण होता रहा। कांग्रेस की सरकारों ने किसानों को लूटा,उनको जेल भेजा आत्महत्या करने को मजबूर किया और आज पार्टी किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का दिखावा कर रही है। लेकिन इस ड्रामेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है।

मालूम हो कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वह अपनी गाड़ी की विंडशील्ड साफ करती हुई नजर आ रही हैं। गाड़ी की विजिबिलिटी साफ ना होने के चलते प्रियंका गांधी की गाड़ी रुकी थी। दरअसल आज उनके काफिले की गाड़ियां एक दूसरे से हापुड़ रोड पर टकरा गई थीं। हालांकि मामले में किसी को चोट नहीं आई है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज मृत किसान नवनीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। किसान 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान आईटीओ में मारा गया था। प्रियंका मृत किसान के परिजनों से मिलने रामपुर पहुंची थीं।पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामपुर के दिदिबा गांव पहुंचे थे। वे ‘अंतिम अरदास’ में शामिल हुए और परिवार के सदस्यों के साथ बैठे और बातचीत की।

#WATCH Congress’ Priyanka Gandhi Vadra cleaned windshield of her vehicle. Her driver had to stop allegedly due to poor visibility through windshield.

Vehicles in her cavalcade collided with each other on Hapur Road earlier today, on her way to Rampur; no injuries reported. pic.twitter.com/bAeUudOFPw

