Priyanka Gandhi Alleges Manhandling By UP Police, Lucknow: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस पर शनिवार (28 दिसंबर) को गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किये गये पूर्व आईपीएस (IPS) अफसर के घर जाते वक्त उन्हें रोकने की कोशिश कर रही महिला पुलिस ने उनका गला दबाकर उन्हें गिराया। हालांकि अब पुलिस ने प्रियंका के आरोपों को बिल्कुल गलत करार दिया है। पुलिस द्वारा जारी एक लेटर में कहा गया कि सोशल मीडिया पर चल रही प्रियंका के साथ धक्कामुक्की की खबरें पूरी तरह से गलत है।

प्रियंका गांधी का आरोप: उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मैं गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगी। मुझे घेरा गया और एक महिला पुलिसकर्मी ने मेरा गला दबाया। मुझे धक्का दिया गया और मैं गिर गयी। आगे चलकर फिर मुझे पकड़ा तो मैं एक कार्यकर्ता के दो पहिया वाहन से निकली। उसे भी गिरा दिया गया।” कांग्रेस महासचिव ने अपने फेसबुक पेज पर भी यही बात लिखते हुए कहा, ‘‘मगर मेरा निश्चय अटल है। मैं उत्तर प्रदेश में पुलिस दमन का शिकार हुए हरेक नागरिक के साथ खड़ी हूं। मेरा सत्याग्रह है। भाजपा सरकार कायरों वाली हरकत कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूं और मैं प्रदेश में कहां जाऊंगी यह भाजपा सरकार नहीं तय करेगी।”

CO Archana Singh statement after priyanka gandhi allegations on her. pic.twitter.com/fXGBok5n2V

