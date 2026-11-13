Congress on Special Parliament Session: संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने और महिला आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दे को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार की इस पहल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जिस विशेष सत्र को महिला आरक्षण बिल के नाम पर लाने की तैयारी कर रही है, उसके पीछे का असली एजेंडा कुछ और ही है।

पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान ने एक बार फिर संसद के विशेष सत्र के बुलाए जाने की संभावनाओं को ताकत दे दी है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि उनकी समझ से परे है कि सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाने की इतनी जल्दी क्यों मची हुई है।

VIDEO | On the Centre's plan to convene a special session of Parliament to implement the Women's Reservation Law, Congress leader Prithviraj Chavan says, "I do not understand why the government is in such a hurry to convene a special session of Parliament. The issue is the… pic.twitter.com/AVISnadFHw — Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026

विशेष सत्र की क्या जरूरत?

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र 15 से 20 नवंबर के आसपास शुरू होता है और क्रिसमस की छुट्टियों से पहले संपन्न हो जाता है। जब शीतकालीन सत्र का तय समय नजदीक ही था, तो ऐसे में अचानक विशेष सत्र बुलाने के पीछे की जल्दबाजी कई तरह की आशंकाओं को जन्म देती है।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि संवैधानिक रूप से पिछला मानसून सत्र अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सरकार ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन इसके पीछे के राजनीतिक निहितार्थ पूरी तरह से स्पष्ट हैं।

परिसीमन बिल और चुनावी फायदे का गणित

पृथ्वीराज चव्हाण के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में महिला आरक्षण नहीं बल्कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल है, जिसे नियमों के मुताबिक हर दस साल पर लाया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इरादे पूरी तरह से राजनीतिक और चुनावी नफे-नुकसान से जुड़े हुए हैं।

कांग्रेस नेता का आरोप है कि सरकार चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन करके आने वाले समय में राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहती है। चव्हाण का दावा है कि सरकार इस पूरी कवायद को जनता के सामने महिला आरक्षण बिल के रूप में पेश कर रही है, जिसे उन्होंने एक ‘बड़ा धोखा’ और ‘साफ झूठ’ करार दिया है।

संख्या बल का गणित और शरद पवार की NCP की भूमिका

संसद में किसी भी बड़े और महत्वपूर्ण बिल को पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत का होना अनिवार्य होता है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार के पास वर्तमान में वह अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत नहीं है, जिसके चलते वह विपक्षी दलों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है।

विशेष रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP – शरद पवार गुट) के आठ सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए पर्दे के पीछे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि संसद में नंबर गेम को पूरा किया जा सके।

किसी भी नेता की यादें कोई इतिहास नहीं होती हैं बल्कि ऐतिहासिक घटनाएं एक बड़ी कहानी बनती हैं, जिसे आम तौर पर लेखक अपने लेखों या किताबों के जरिए बताता है। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में कांग्रेस के पुराने नेता शरद पवार के 1999 में कांग्रेस से अलग होने की घटना के बारें में विस्तार से लिखा है। पढ़िए पूरी खबर…