डाटा चोरी के आरोपों से घिरे बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक और हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिग बॉस बताया है और कहा है कि उन्हें लोगों की जासूसी करना पसंद है। बिग बॉस भारत का एक पॉपुलर रियलिटी शो है। इस शो के प्रतिभागी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी का नमो एप गुपचुप तरीके से आपके ऑडियो, वीडियो को रिकॉर्ड करता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “मोदी का नमो एप सीक्रेट तरीके से ऑडिया, वीडियो, आपके दोस्तों और परिवार का कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड करता है, यहां तक कि यह जीपीएस के द्वारा आपके लोकेशन को भी ट्रैक करता है, वह बिग बॉस जिसे भारतीयों की जासूसी करना पसंद है, अब वह हमारे बच्चों पर डेटा चाहते हैं, एनसीसी के 13 लाख कैडेट्स को एप को डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया गया है।”

Modi’s NaMo App secretly records audio, video, contacts of your friends & family and even tracks your location via GPS.

He’s the Big Boss who likes to spy on Indians.

Now he wants data on our children. 13 lakh NCC cadets are being forced to download the APP.#DeleteNaMoApp

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 26, 2018