कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब दुबई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी ने शुक्रवार (11 जनवरी) को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 2019 को ‘सहिष्णुता वर्ष’ घोषित किए जाने पर उसकी तरीफ की लेकिन इसी के साथ कहा कि वह साढ़े चार वर्षों से भारत में ”असहिष्णुता” सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतौम मिले और उनकी विनम्रता से प्रभावित हुए। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यूएई और भारत को एक साथ लाने वाला मूल बिंदु सहिष्णुता है। उन्होंने कहा, ”यहां यह सहिष्णुता वर्ष है लेकिन घर में हम साढ़े चार वर्षों से असहिष्णुता देखते आ रहे हैं।” उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों ने इस शहर के विकास के लिए अपना पसीना, खून और समय दिया है और सभी पृष्ठभूमि के भारतीयों को गौरवान्वित किया है।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ”जब मैं यूएई में ड्राइव करता हूं, तो मुझे आपकी ऊर्जा, खून और पसीना दिखाई देता है। आपने इस राष्ट्र के निर्माण में मदद की है और मुझे गर्व महसूस होता है कि आपने अपनी भूमिका गरिमा, एकता और सहिष्णुता के साथ निभाई है।” राहुल ने कहा, ”भारत कभी मजबूत नहीं हो सकता अगर उसमें फूट पड़ती है।” उन्होंने कहा, ”मेरे प्यारे देश को राजनीतिक कारणों और लाभों के लिए विभाजित किया जा रहा है। इसे विभिन्न धर्मों, समुदायों, अमीर और गरीब में विभाजित किया जा रहा है।” गांधी ने कहा, ”एक बार फिर, हमें विचारधाराओं और सोच की परवाह किए बिना भारत को एक साथ लाना होगा। एक बार फिर हमें भारत को, उसके लोगों, धर्मों और जातियों को एक साथ लाना होगा।”

Congress President Rahul Gandhi in Dubai: Single biggest problem that we face in India today is unemployment. We need to take this head-on. We need to show the rest of the world that not only we can beat unemployment but we can also challenge China. pic.twitter.com/aK18QnHl8f

— ANI (@ANI) January 11, 2019