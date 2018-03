कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने सुनाई शिव मंदिर की कहानी, पुजारी ने कहा था- जा तू पीएम बनेगा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के 84वें महाधिवेशन में रविवार को बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिव मंदिर की कहानी सुनाते हुए कांग्रेस और बीजेपी की तुलना की। साथ ही यह भी कहा कि पुजारी ने उनसे यह बात बोली थी कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ने दो शिव मंदिर के पंडितों के विचारों की तुलना करते हुए एक को कांग्रेस का पंडित कहा तो दूसरे को बीजेपी का पंडित।

उन्होंने कांग्रेस के महाधिवेशन में कहा, ‘मैं आपको दो मंदिरों की कहानी बताना चाहता हूं। एक कांग्रेस का पुजारी और दूसरा बीजेपी का पुजारी। पहले मंदिर में जब मैं अंदर गया… शिव का मंदिर था, पूजा हो रही थी। पंडित जी बैठे थे, पूजा खत्म हुई, अलग-अलग चीजें की, सवाल पूछने की आदत है, तो मैंने पंडित जी से पूछा- गुरुजी ये आप बताइए कि आपने किया क्या? आपने दूध डाला, पानी डाला, मंत्र पढ़े, आपने किया क्या? पंडित जी बोले- बेटा समझना चाहता है…? मैंने कहा कि हां गुरु जी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वालों को पहले दूर कर, मैं बताता हूं।’

