बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सलाह दी है कि उन्हें देश के मुद्दों को विदेशों में उठाना नहीं चाहिेए। राहुल गांधी ने बुधवार (22 अगस्त) को जर्मनी में एक संबोधन में मॉब लिंचिंग, नोटबंदी जैसे मुद्दों को उठाया था। इस मसले पर पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया और लिखा, “मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं कि विदेशों में देश के आतंरिक मुद्दों की चर्चा ना करें, पीएम ने सबसे पहले इस नियम को तोड़ा, दूसरों को उनके इस उदाहरण को नहीं फॉलो करना चाहिए।”

बता दें कि राहुल गांधी ने जर्मनी में अपने संबोधन में कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विकास की प्रक्रिया से आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बाहर रखा है तथा ‘‘यह एक खतरनाक बात बन सकती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘21वीं सदी में लोगों को बाहर रखना काफी खतरनाक है। अगर आप 21वीं सदी में लोगों को कोई विजन नहीं देते तो कोई ओर देगा और विकास प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखने का यह असली खतरा है।’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि भारत में भीड़ द्वारा लोगों की पीट-पीटकर हत्या किये जाने की घटनाएं बेरोजगारी और सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा नोटबंदी एवं जीएसटी को ‘खराब तरीके से लागू’ किये जाने से छोटे कारोबारों के ‘चौपट’ हो जाने की वजह से उपजे ‘गुस्से’ के कारण हो रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उसके लिये लोगों को कुछ निश्चित सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने भारत की मौजूदा सरकार पर उनसे ये सुरक्षा छीनने और नोटबंदी और जीएसटी के जरिये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का आरोप लगाया जिससे लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है और भीड़ हत्या की घटनाएं हो रही हैं।

I appeal to all leaders to refrain from discussing our internal issues abroad. PM broke this rule first. Others need not follow his example.

