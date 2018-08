राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से इस मुद्दे पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर से वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं। राहुल गांधी ने राफेल सौदे का सच सामने लाने के लिए इसकी जांच संसद की संयुक्त समिति से करवाने की चुनौती दी है। यही नहीं राहुल गांधी ने अपनी मांग पर जवाब देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को सिर्फ 24 घंटे का ही वक्त दिया है। बुधवार (29 अगस्त) को ही न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए बयान में वित्त मंत्री जेटली ने राहुल गांधी को प्राइमरी स्कूल का बच्चा बताया था। उन्होंने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ हमेशा ही समझौता करने का भी आरोप लगाया था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली को संबोधित अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा,” देश का ध्यान ‘राफेल रॉबरी’ की तरफ लाने के लिए जेटली का धन्यवाद। क्या राफेल डील की जांच संसद की संयुक्त समिति से कराई जाए ? इस पर आपको क्या कहना है? लेकिन इस जांच से आपके सुप्रीम लीडर को परेशानी है क्योंकि वह अपने दोस्तों का बचाव कर रहे हैं। यह जांच उनके लिए असुविधाजनक हो सकती है। आप हमें इसका जवाब 24 घंटे में दें, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।”

Mr Jaitley, thanks for bringing the nation’s attention back to the GREAT #RAFALE ROBBERY! How about a Joint Parliamentary Committee to sort it out? Problem is, your Supreme Leader is protecting his friend, so this may be inconvenient. Do check & revert in 24 hrs. We’re waiting!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 29, 2018