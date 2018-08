आयकर से संबंधित एक मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है। साथ ही इस पूरे मामले की मीडिया रिपोर्टिंग न करने की उनकी अपील भी ठुकरा दी गई है। दरअसल, इस साल राहुल गांधी को वर्ष 2011-12 के टैक्स री-एसेसमेंट को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के माध्यम से यह कहा गया था कि राहुल गांधी ने यंग इंडिया के डायरेक्टरशिप के बारे में जानकारी नहीं दी थी। आयकर विभाग अदालत के समक्ष कहा है कि एआईसीसी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को 99 करोड़ रुपये दिए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जानबूझकर यह खुलासा नहीं किया कि वह यंग इंडिया के निदेशक थे। इस बात पर राहुल गांधी के वकील का कहना है कि जब कोई आय ही नहीं हुई तो किसी तरह की देनदारी नहीं बनती है।

No relief granted to Rahul Gandhi from Delhi High Court in Income Tax reassessment notice for FY 2011-12 issued by tax dept in March this yr. Dept had said Rahul Gandhi didn’t disclose directorship of Young India. Rahul Gandhi’s lawyer said there was no income & no tax liability. pic.twitter.com/hF4p9lnhX8

— ANI (@ANI) August 8, 2018