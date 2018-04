राहुल गांधी ने जारी किया “मोदी घोटाला अलर्ट”, बोले- पीएम ने अपने दोस्त के लिए दोबारा खुलवाया टेंडर

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत द्वारा लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किये जाने वाले संभावित सौदे की खबरों को लेकर आज (07 अप्रैल को) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा है और आशंका जतायी कि वह अपने मित्रों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘मोदी घोटाला अलर्ट। 15 अरब डॉलर के लड़ाकू विमान सौदे के लिए फिर से निविदा जारी। सामरिक भागीदार का समझौता करने के लिए प्रधानमंत्री के मित्र दौड़ में।” राहुल ने कहा, ‘‘राफेल (भारत द्वारा खरीदे गये 36 राफेल विमान की ओर इशारा), सरकारी खजाने को हुए 40 हजार करोड़ रूपये का नुकसान फ्रांसीसियों के लिए ‘सायोनारा’ (विदाई संदेश) घन था, ताकि प्रधानमंत्री फिर से निविदा कर सकें और मित्रों को फायदा पहुंचा सकें।’’

उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक वेबसाइट की खबर भी टैग की है जिसका शीर्षक है, ‘‘विश्व के सबसे बड़े सौदे में भारत को 15 अरब डॉलर के लड़ाकू विमानों की दरकार।’’ उल्लेखनीय है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर राफेल विमान सौदे को लेकर हमला बोलती रही है। विपक्षी दल का आरोप है कि इस विमान के लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने कम दामों पर फ्रांस के साथ समझौता किया था तथा वर्तमान भाजपा सरकार ने उस सौदे को रद्द कर ऊंचे मूल्यों पर 36 राफेल विमानों की खरीद का करार किया है।

