भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार (31 अगस्त) को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए वह बोले, “राहुल को केवल चीन पर विश्वास है। उन्हें उससे प्यार है। वह चीन से सीखने का वीडियो ट्वीट करते हैं। डोकलाम के समय उन्होंने चीन से गुप-चुप तरीके से बात की। वह क्यों मिले? उन्हें इस मसले पर जानकारी नहीं है। राहुल ने जमर्नी में डोकलाम को लेकर कहा कि उस बारे में वह नहीं जानते।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता बोले, “डोकलाम विवाद के वक्त राहुल ने रात को परिवार सहित चीन के राजदूत मुलाकात की। लेकिन भारत सरकार को विश्वास में नहीं लिया। पहले कांग्रेस ने इस मुलाकात को नकारा, पर बाद में उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। आखिर वह दुनिया भर में चीन का गुणगान क्यों कर रहे हैं। वह चीन का प्रचार ऐसे करते हैं, जैसे चीन ने उन्हें इस काम के लिए रखा हो।”

बकौल पात्रा, “जर्मनी में जब राहुल गांधी से डोकलाम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी नहीं है तो आपने डोकलाम को ‘धोखालाम’ कैसे कहा? राहुल को चीन से बेहद लगाव है। वह हर चीज पर हमेशा चीन का उदाहरण देते हैं। लेकिन कभी भारतीय पहलू पर बात नहीं करते।”

बीजेपी प्रवक्ता यहीं नहीं रुके। वह आगे बोले, “राहुल भारतीय प्रवक्ता की तरह बात करने के बजाय चीनी प्रवक्ता की तरह क्यों पेश आते हैं?” पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के टि्वटर हैंडल से राहुल और उनके कथित चीन प्रेम को लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है-

Rahul Gandhi and China : Addiction, obsession or something else? pic.twitter.com/tXDe2i8Ch2

— BJP (@BJP4India) August 31, 2018